«Ahora el fútbol no tiene tanta importancia», asegura Luis Enrique

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, apareció en un vídeo para contestar a las preguntas de algunos aficionados con nueva imagen, en un tono distendido, pero sin nombres propios, como si estuviera en una convocatoria en la que no se permite comentarios sobre los no convocados. «Cuando hay cosas de esta gravedad, el fútbol no tiene tanta importancia», es la frase que resume el mensaje que intenta mandar. «Todos los que estamos en casa podríamos quejarnos, pero está en nuestra mano controlar esto», empieza diciendo.

Las preguntas para Luis Enrique, sobre todo de jóvenes seguidores, viran desde el momento favorito de su carrera hasta el seguimiento de la Segunda B, pasando por una clásica: el jugador que más me le ha impresionado, con respuesta obvia: «Messi, aunque Iniesta está cerca», dice.

El seleccionador resuelve el bloque de dudas deportivas de la afición sin titulares, ya curtido en peores batallas: «Mi mayor reto es intentar llegar en las mejores condiciones a la Eurocopa de 2021. Hay selecciones más hechas, como Francia, y otras con un potencial tremendo, pero estamos entre el grupo de seis o siete selecciones que pueden acceder a ello», dice sobre el torneo continental pospuesto un año. «Cuando juguemos en San Mamés esperemos que sea como cuando juega el Athletic, que lo llevan en volandas», agrega.

Además, responde a una petición de consejos para sobrellevar la cuarentena: «Intento dividir el tiempo: hago tareas, luego intentó estudiar algo de inglés, miro cosas de fútbol y luego veo series o leo…», revela.