El Al-Qázeres roza el milagro

No pudo el Nissan Al-Qázeres conseguir el triunfo en su visita a San Sebastián, donde a partir del minuto 6 fue siempre a remolque en el luminoso, aunque no bajó nunca los brazos y pese a llegar a perder por distancias alrededor de los 20 puntos se puso a solo dos a dos minutos del final, pero no pudo culminar su remontada. Al final, 80-72 frustrante, aunque es evidente que hay alguna lectura positiva. Debutó Josefin Vesterberg, aunque como dijo Ricardo Vasconcelos aún es pronto para que aporte mucho al equipo.

Nissan Al-Qazeres Extremadura tenía un complicado compromiso en San Sebastián ante un rival de la zona baja del que debía intentar alejarse lo mas posible. Con esa intención saltaron las extremeñas a la cancha muy concentradas y dispuestas a no dejar hacer al rival. Una derrota ante IDK Gipuzkoa podía complicar mucho la vida a las cacereñas y su primera intención era no dejar correr al rival.

Intentaban las visitantes hacerse fuertes en defensa, pero lo cierto es que sufrieron la superioridad interior vasca durante los primeros minutos ante un rival mas acertado en sus pases y lanzamientos (8-3, minuto 4). Aparecieron Carter y Vujovic para solucionar los problemas de las extremeñas con dos triples que le daban la vuelta al partido (10-11 a 4´40), pero no consiguieron frenar a Edwards, que volvió a disparar a las locales para poner el 23-15 al final del primer cuarto.

No empezaba mejor la cosa en el segundo cuarto, con cuatro puntos consecutivos para las donostiarras y muchos problemas en las filas visitantes para encarar el aro contrario (27-15).

INTERCAMBIO / Un triple de Carter daba aire a las extremeñas, y a partir de ahí el encuentro entraba en una fase de idas y venidas, con un intercambio de canastas que no beneficiaba en absoluto a las visitantes, incapaces de hacer que las diferencias bajasen de los diez puntos (39-28, minuto 15). En la segunda mitad del cuarto las cosas fueron a peor. Las locales cambiaban de defensa y conseguían ahogar por completo el ataque de un Nissan Al-Qazeres Extremadura que se bloqueaba por completo.

Ni las rotaciones ni los cambios de estrategia funcionaban y en los últimos cinco minutos del cuarto las extremeñas solo fueron capaces de anotar 2 puntos ante un rival que, por su parte, firmó 12 para irse al descanso con una renta ya de 21 puntos (51-30).

No estaba dispuesto a rendirse el conjunto extremeño, que en el inicio del tercer cuarto puso toda la carne en el asador con un baloncesto rápido y agresivo que le sirvió para firmar un parcial inicial de 3-9, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto para intentar que las suyas no se fuesen del partido (54-39, minuto 22). Las defensas se impusieron entonces a los ataques y durante dos minutos ninguno de los dos equipos consiguió anotar.

García cortaba la racha y anotaba para las locales mientras que Extremadura solo conseguía anotar desde la línea de tiros libres con un lanzamiento de Carter (59-40). La ventaja de las locales llegaba hasta los 20 puntos (60-40) a falta de 3´36 para el final del cuarto), una renta que las cacereñas conseguían reducir en apenas tres puntos tras un final de cuarto igualado (64-47).

Había esperanza, sobre todo tras un parcial de 0-7 a favor de las extremeñas en el inicio del último cuarto (64-54, a 7’26 del final). Pero un nuevo arreón de las locales, con un triple de Edwards y tres tiros libres convertidos volvía a abrir brecha (70-54).

Las cosas se complicaban un poco más para las extremeñas con la quinta personal de su máxima anotadora hasta el momento, Carter, y sin su aportación se antojaba complicado que Cáceres remontase el encuentro.

Pero el equipo no bajó los brazos y a falta de dos minutos se colocaban a solo dos puntos de distancia (74-72). Pero se le acabó la gasolina a las extremeñas y un nuevo estirón de las locales finiquitó el partido (80-72). Con ello, las vascas se situan con cinco victorias, como las extremeñas, pero con average a favor.

IDK GIpuzkoa 80

Al-Qázeres 72

3Marcador por cuartos: 23-15, 51-30 (descanso), 64-47 y 80-72 (final).

3Árbitros: Munar Bañón, Mas Cagide y Aranzana García. Eliminada por faltas personales: Carter (m. 36).

3Pabellón: José Antonio Gasca.

3Espectadores: 500.

3IDK Gipuzkoa: Cousseins (7), Sarr (14), García (12), Nystrom (11), Edwards (20). También jugaron: Kraker (5), González (8), De Souza (3).

3Nissan Al-Qazeres Extremadura: Paula Ginzo (15), Mujovic (16), Miriam Forasté (4), Arica Carter (19), Jannie Simms (11). También jugaron: Laura Ferreira, (3), Julia Melina, Josefin Vesterberg (4).