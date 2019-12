El Al-Qázeres vuelve al túnel

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lamentable, vergonzoso, como simpatizante del club y como Cacereño me sentí humillado. Dejé de ver el bochorno en la primera parte. El juego INTERIOR es de verguenza, entre las 3 solo consiguieron 6 SEIS PUNTOS . Forasté ni se molestó en anotar, Diouf la extrecomunitaria anotó 2 y Paula a este ritmo no vuelve a ser seleccionada ni por casualidad. Ayer eché en falta a SILVIA ROMERO, que defiende a muerte. Si no se ARREGLA EL TEMA , nos vamos al pozo. Hay que fichar mínimo una interior, si hubiera dinero DOS, y darle la boleta a Forasté y Diouf.