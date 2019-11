Alberto Ginés consigue el billete para Tokio 2020

Alberto Ginés es desde este jueves el segundo extremeño con plaza segura en los Juego Olímpicos de Tokio 2020. El escalador cacereño, de solo 17 años, se une así a la triatleta pacense Miriam Casillas, que recientemente también ha asegurado su presencia en las próximas Olimpiadas. Para ella serán las segundas tras Río 2016. El martillista Javier Cienfuegos y el marchador Álvaro Martín virtualmente también tienen plaza en los Juegos. Solo deberán mantener el gran nivel demostrado este año.

Ginés ha conseguido su billete para Tokio en el Preolímpico que se está disputando en Toulousse. El cacereño ha acabado este jueves en tercera posición en las rondas clasificatorias y se ha metido en las finales de este sábado, donde competirán los ocho mejores.

Entre los ocho clasificados para la final se encuentran dos participantes del equipo japonés, país que, según la normativa del Comité Olímpico, ya cuenta con el máximo de plazas cubiertas para los Juegos, por lo que, automáticamente, esas plazas pasan a las dos siguientes puntuaciones más altas. Traducción, Alberto Ginés tiene plaza para Tokio independientemente de lo que suceda mañana en la final.

La escalada olímpica incluye tres modalidades, dificultad, bloque y velocidad y se estrenará en Tokio. Ginés compitió en la mañana de ayer en velocidad con una undécima posición con su mejor marca personal: 7,2 segundos fue lo que necesitó para completar el recorrido en la pared. Después le tocó encarar el bloque, donde repitió posición.

Necesitaba el extremeño un buen resultado en la modalidad de dificultad para poder optar a una de las preciadas plazas.

Tan solo tres escaladores consiguieron terminar la ruta de clasificación, entre ellos, Alberto Ginés, que obtuvo la segunda posición, por delante del italiano Stefano Ghisolfi, con tan solo una milésima de diferencia.

El escalador cacereño, aún con la emoción de clasificar para la final, no podía creer que solo con la semifinal ya tenía la plaza en las Olimpiadas. «Aún no me lo creo, tengo que ver la lista oficial, esto no puede ser», respondió Ginés a las felicitaciones de sus compañeros.

«Pensaba que solo había un escalador del equipo japonés en la final, entonces podía quedarme fuera», añadió Alberto con una sonrisa. «Resulta que hay dos japoneses, y como ya tienen el límite de plazas cubierto, entonces somos seis en la final, los mismos que el número de plazas», concluyó.