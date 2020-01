Arenga desde la fidelidad

«Qué bonito es que en Cáceres se esté hablando durante estas últimas semanas de fútbol, del equipo de nuestra ciudad, de la eliminatoria de Copa, de la posibilidad de pasar y también de seguir soñando». José Luis Bravo, conocido como ‘Wito’, expresa el sentir del perfil de los aficionados más fieles del decano del fútbol extremeño ante el encuentro más importante de los últimos tiempos en el Príncipe Felipe. El Cacereño-Eibar del domingo (12.00 horas) se ve con verdadero fervor en los hervideros más genuinos de la particular religión del CPC.

«Ojalá podamos conseguir una gran entrada al campo y que todos estemos unidos, desde el presidente hasta los jugadores, pasando por la afición, para que el nombre del Cacereño suene en toda España», dice desde su retiro playero andaluz (estará en Cáceres el domingo, que nadie dude) el popular Narciso Blanco, ‘Siso’, otro clásico.

«Hay que plantearse este partido como una fiesta. No hay nada que perder porque el Eibar está tres categorías por encima, pero a un solo partido cualquier cosa puede ocurrir y el premio de una victoria supondría un cruce histórico», sostiene mientras tanto Loly Criado, otra seguidora que nunca falla.

Clásicos y no clásicos

«Este domingo da igual si no eres abonado del Cacereño, si hace muchos años que no vienes al estadio o si lo tuyo es ver el mejor fútbol por la pequeña pantalla, te abrimos las puertas del Príncipe Felipe de para en paer para que disfrutes de un partido de Copa el Rey ante el Eibar, un equipo de Primera División», agrega a modo de arenga Wito. El ánimo va mucho más allá. Incluso se piensa en dar la verdadera machada. «Con muchas ganas de que llegue el domingo. Tengo mucha fe de que vamos a pasar. Nos merecemos una gran alegría después de tantos años de sinsabores. Animamos a la ciudad de Cáceres a que nos acompañe en este gran evento. Juntos seremos más fuertes». Lo dice Paco Ojalvo, no menos fiel de toda la vida, con absoluta rotundidad.

José María Fernández, «seguidor del Cacereño no se sabe desde hace cuántos años ya y sufridor incondicional», según se presenta él mismo, argumenta: «hago un llamamiento a la afición, esa que está dormida y que no viene al fútbol hace mucho tiempo, para que venga a ver un partidino de Copa muy rico frente a un Primera. Que vea la gente que esta ciudad tiene todavía algo que decir en el tema del fútbol, que llevamos muchos años sufriendo. Partidos así vamos a tener de aquí en adelante a menudo, porque se están haciendo las cosas bien», refiriéndose en este caso «a los nuevos dueños y nueva directiva».

Fernández íncide: «Cuando se hacen las cosas bien se obtienen frutos. Hay que insistir en que la gente se prepare sus bocadillos y sus latitas de Coca Cola o cerveza sin alcohol y que vayan a animar al Cacereño, que creo que dará la campanada, igual que hizo con el Alcorcón. En mi nombre pido a todos los aficionados al fútbol que esta vez no se queden en casa en el sillón y que vayan a animar al Cacereño el domingo, que ya verán cómo les va a causar una buena impresión y que se saquen el carnet de abonado para lo que queda de año porque también vamos a ascender con un club de 100 años de historia».