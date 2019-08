Autocrítica, borrón y cuenta nueva en el Extremadura

No hay mejor manera de encajar una derrota inesperada que con una buena dosis de autocrítica. No ha dudado el vestuario del Extremadura en hacerlo tras el traspiés ante el Fuenlabrada que supuso el primer partido perdido de la temporada. No estuvo bien el Extremadura ante el conjunto madrileño y, para postre, una rigurosa decisión ejecutada por el VAR concedió el gol de la derrota ante el enfado de parte del vestuario y la grada.

«El balance es malo por el resultado. El penalti nos perjudicó en el ánimo y la personalidad y nos costó mucho remontarlo. Realmente, no ha sido un gran partido nuestro y, desde luego, no podemos buscar ni quejas ni excusas a la derrota», dijo Manuel tras el partido.

El técnico gallego fue el primer autocrítico al partido de los suyos y considera que el primer penalti por manos de Pardo fue una losa difícil de superar. «Nos pasó demasiada factura que nos marcaran un gol así, pero sabemos que puede pasar. Nos ha costado mucho y hemos desperdiciado la primera parte. Me sorprende porque solemos ser un equipo entero y fuerte mentalmente, pero hemos estado por debajo mentalmente de lo que necesitamos», apuntó Manuel, quien al mismo tiempo pidió calma porque «estamos empezando».

Más explícito aún se mostró el primer goleador en liga de los azulgranas, Nono, quien habló de partido «alocado en el que hemos tirado la primera parte. Fue una lástima que se nos escapara el punto. Hemos de aprender de los errores y saber no conceder faltas ni saques de esquina en los últimos minutos».

POLÉMICA VAR / Se estrenaba el Francisco de la Hera con la tecnología del vídeo arbitraje y vivió un primer día repleto de polémicas por las decisiones del VAR. En el vestuario están especialmente molestos por el gol concedido al Fuenlabrada en el último minuto y que, en primera instancia, fue anulado por el auxiliar. Las imágenes demuestran claramente que Glauder, autor del gol, estaba en posición legal porque la pelota procedió del defensor azulgrana Borja Granero. Lo que discuten los jugadores de Manuel es una posible falta a Borja Granero en ese forcejeo con un rival que provoca el rebote que, a la postre, se convirtió en asistencia de gol.

En el entorno azulgrana no entienden por qué el VAR entró a revisar la posición de fuera de juego y no analizó la falta previa que originó esa posición de fuera de juego. Manuel, sin embargo, no quiso polemizar al respecto en sala de prensa y comentó que «el VAR es una maravilla y creo que no perjudica en nada. Entre comillas, puede que hoy nos perjudicara, pero otros día nos será favorable».

MERCADO / La derrota ante el Fuenlabrada y la endeblez del Extremadura en el pivote defensivo ocupado por Lomotey despiertan el debate de si el club debe acudir al mercado a por algún refuerzo más. Encima de la mesa está la opción de Alberto Martín, aunque el extremeño también está mirando otras opciones ante la indecisión de la dirección deportiva azulgrana.

Otra posibilidad en el mercado es la de incorporar a un lateral izquierdo que otorgue más competencia a Bastos, aunque en principio es Josema el que está llamado a cambiar de posición para ser el recambio.

El equipo entrenó ayer y hoy disfruta jornada de descanso. Mañana empezará a preparar la visita al Ramón de Carranza de Cádiz (domingo, 21.00 horas), un equipo que recibirá al Extremadura con la condición de líder.