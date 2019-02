El Badajoz, con un ambiente de gala, busca la tercera victoria seguida

A por la tercera victoria consecutiva con un gran ambiente en el estadio Nuevo Vivero, tras vender el club 2.821 entradas anticipadas. El Badajoz, octavo clasificado, con 19 de los últimos 21 puntos en su feudo y vencer en El Ejido por 0-2 con doblete de David Martín, recibe al San Fernando este domingo a las 12.00. El reto es superar al tercer clasificado del que le separan 9 puntos. Son bajas por lesión Cesar Morgado, que se resintió esta semana de sus dolencias en el cuádriceps, Adama Fofana y Damián Petcoff.

Al técnico Medhi Nafti le agrada mucho la ilusión de la afición pacense. «Me encanta que la afición pueda soñar, me parece lo más bonito, porque encima mis jugadores necesitan el ambiente que se ha generado esta semana alrededor del partido y quiero más mañanas como la del Ibiza».

Pero advierte que lograr la tercera victoria consecutiva supondría «un paso más para la permanencia». El objetivo, «seguir haciendo lo que estamos haciendo últimamente, con una mentalidad de correr como humildes y pensar como grandes. No vamos a defraudar a la afición porque la necesitamos. Se ha demostrado con números que necesitamos el apoyo de nuestra gente».

No cree que sus jugadores puedan tener presión. «No lo valoro ni me entra en la cabeza. Un jugador trabaja diariamente para vivir ese tipo de partido. No quieres jugar en un estadio vacío y sin ambiente sino delante de 10.000, 15.000 o 100.000 persona»”.

Del rival, dice que «es un equipo de playoff» y añade que el San Fernando es uno de los top de la categoría. «Si están ahí por algo será. Han hecho la mitad de sus goles a balón parado. Ocho penaltis a favor, está muy bien, y es un club que conozco muy bien porque empecé mi aprendizaje allí. Te tengo mucho cariño y están haciendo las cosas muy bien».

Por último, respecto a sus jugadores, Nafti argumenta que «están deseando jugar contra el San Fernando desde que ganamos en El Ejido». Tal es el nivel que aún no tiene decidido el once. «Es muy complicado entrar en el once, todavía tengo tres o cuatro dudas de cara al domingo y seguro que me equivocaré con todas. Es muy difícil que repitamos el mismo once, puede que haya algún cambio».