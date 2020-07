Badajoz y Cacereño encienden la chispa

El objetivo era coger sensaciones, encender la chispa del fútbol. Y lo han hecho. Los jugadores de Badajoz y Cacereño ya pueden volver a sentirse futbolistas. Casi cuatro meses han estado sin jugar partido alguno hasta que este miércoles se han enfrentado en un amistoso en el Nuevo Vivero. Se ha impuesto el Badajoz (4-0), tres semanas más rodado, una categoría por encima («por algo están las categorías», decía al final Julio Cobos). Aunque eso quizás sea lo menos importante para ambos entrenadores.

César Morgado, Dani Aquino, Adilson y Julio Gracia han sido los autores de los goles en un choque sin público, a puerta cerrada, aunque con todas las medidas de seguridad. Los jugadores del Cacereño se habían sometidos a los test serológicos por la mañana. Los del Badajos los habían pasado el lunes.

El Cacereño sí ha anunciado su once inicial. No lo ha hecho el Badajoz. Julio Cobos ha salido de inicio con Jordi Pérez, Alberto Delgado, Mario Ramón, Rubén Sánchez, Teto, Javito, Rodri, Borja García, Teto, Carlos Andújar y Murci. En el banquillo estaban Bernabé, Carlos Daniel, Gustavo, Marcos Torres, Álex García, Ezequiel, Chechu e Iván Agudo. No estaban ni Carlos Fernández ni Rentero.

«A nadie le gusta perder 4-0, pero me voy contento, a nosotros este partido nos ha venido muy bien para coger ritmo», dijo el técnico verde al final.