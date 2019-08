El Badajoz, feliz por superar ya el número de 6.500 abonados

«El Badajoz no tiene deudas y los jugadores están al día». Así lo aseguró ayer el propietario del club, Joaquín Parra, que explicó las espectaculares reformas en el estadio, el récord de abonados con 6.500, y los retos del futuro: ascender a Segunda en tres años, la transformación en Sociedad Anónima Deportiva, el segundo anillo del estadio o la Ciudad Deportiva, además de levantar el césped la próxima temporada y seguir profesionalizando el club.

Parra explicó que «quitamos las deudas de la temporada anterior, las de ahora y a día de hoy estamos con deuda cero. La reforma está pagada y sin facturas pendientes de pago. Y a día 28 ya ha cobrado todo el mundo». De las reformas, destacó que se ha pintado todo el exterior del campo y todas las puertas del estadio llevan el escudo del CD Badajoz y el nombre de un histórico. Por dentro se han cambiado todos los asientos y se ha pintado todo el campo. «Sólo el blanco y negro quedaba regular y metimos dos tonos de gris. Además, los banquillos eran diez asientos de plástico y ahora son 16 cada banquillo con el logotipo del Badajoz bordado, igual que los del Madrid y el Barça. Vamos a lo grande. En la zona de autoridades los asientos con el escudo del Badajoz bordado y aparte, «porque sonaba a metálico, a puesto de turrón y la megafonía del campo estará en condiciones».

El videomarcador del sábado ante el Sevilla Atlético a las 20.45 horas, será provisional, y además, han transformado los vestuarios, «que son una copia de los que tiene el Real Madrid. Vamos contrarreloj, con mucha gente trabajando y el sábado por la mañana habrá una jornada de puertas abiertas para que vean todo el campo y los vestuarios que han quedado espectaculares».

ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD / La maquinaria del gimnasio también es nueva y quedan iluminación y seguridad, «que corresponden al ayuntamiento. El alcalde se comprometió a arreglarlo para que todo el campo vaya con LED y preparado para poder retransmitir en 4K, cuando estemos en Segunda, Primera o la Champions...», expuso.

Se ha quintuplicado la cuantía del contrato con Footers para la retransmisión de los encuentros y se abrirán tiendas oficiales en El Corte Inglés, El Faro y Decathlon. «Tienen que estar en zona preferente con más metros que los demás clubes o si no no entrábamos. En El Faro en nuestra tienda y en el Decathlon, que tenemos el doble de metros que el Madrid y el Barcelona porque somos el equipo de la ciudad. Han aceptado esta condición».

El presupuesto de plantilla se ha multiplicado por tres y ya hay récord de abonados, 6.500 superando en 900 a la temporada 98-99 con la llegada del showman argentino Marcelo Tinelli. «Hemos batido todos los récords de la historia del Badajoz. Ya vamos cerca de los 7.000, llevamos 6.500 y faltan los de empresas. Cuando dije 8.000 me dijeron loco y ya estamos casi en 7.000».

Se han vendido ya casi todas las vallas publicitarias, que pasan de 12 metros del año pasado a seis. El objetivo es «estar en tres años en Segunda» y el futuro, la transformación en SAD «y la Ciudad Deportiva que no tenemos y hay que entrenar en Campomaior, y veremos si la Junta nos puede ceder algún terreno para hacer una ciudad deportiva nuestra. Espero que sea a corto plazo. Dije que las obras serían a tres años y la hicimos en tres meses y veremos si damos preferencia a la Ciudad Deportiva o al segundo anillo».

Parra quiere un Badajoz más profesional y todos los políticos con abono. «Al político le doy el sitio en el palco de autoridades pero tiene que ser abonado. Si no, no entra, no le doy pase. Si no, ¿cómo pagamos las nóminas y el club? Al político que le falte, que se lo haga porque si no, dará vergüenza que llegue a la puerta y no lo dejen pasar».

Por otro lado, «no habrá ofertas de partidos a uno o dos euros. El que tenga abono entra y el que no, no entra. Como hay 7.000, con esta cifra nos conformamos, no pasa nada».