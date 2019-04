Benavides, pulsaciones sin acelerar

Con aún 18 años se encuentra a una sola prueba de proclamarse campeón del Open de España XCM sub-23. Pero al corredor Miguel Benavides González (Badajoz, 3 de junio de 2000), debutante este año en el Extremadura Ecopilas, no se le aceleran las pulsaciones ante esta gran oportunidad. «No tengo presión ahora. El título no es mi objetivo este año, pero ya que lo tengo aquí, vamos a ir a por ello, eso está claro», asegura con gran seguridad el ciclista pacense, para añadir que «me gustaría mucho seguir así y acabar como líder la última prueba».

Habrá que esperar hasta el 2 de junio en Lalín (Pontevedra) para la última prueba en la que una tercera plaza podría bastarle para lograr el campeonato. «Seguiré entrenando a fondo, corriendo mi modalidad que es rally y entrenar horas y horas hasta llegar a junio».

A esta situación privilegiada llega Miguel Benavides tras lograr la victoria el pasado fin de semana en Guadalcanal (Sevilla) en la Maratón BTT Capitana-Javi Cabeza, cuarta prueba puntuable del Open de España XCM. «Esta vez me lo tomé más fuerte y no salí de menos a más. Intenté hacer una carrera lo más exigente posible. Me escapé en sub-23 y saqué tiempo al segundo. Sobre el kilómetro 40 pinché, estuve unos tres minutos intentando arreglarlo pero la rueda seguía perdiendo mucho aire y con el paso de los kilómetros llegué a meta en llantas y con el segundo a muy poca distancia», comenta.

Hizo un tiempo de 3 horas y 49 minutos, «una de las pruebas de larga distancia que he hecho». La cabeza fría para un ciclista es fundamental y reconoce que no mira demasiado la clasificación. «Quiero prepararme fuerte y ya está». Una tercera plaza podría darle el título si incluso Iván Coca queda campeón en la última prueba. La especialidad de Miguel Benavides es BTT Olímpico y no estaba en sus planes el Open de España de maratón sub-23 ya que además tendrá cinco temporadas para estar en la categoría, pero los jóvenes ciclistas extremeños vienen pisando muy fuerte y Miguel Benavides es un claro ejemplo de ello. Trabaja en un tienda de bicicletas Bike Sport Moto Luis esta promesa-realidad del ciclismo regional y nacional. A sus casi 19 años, tiene mucho aún que decir, pero de momento donde mejor habla es en la carretera.