Bernabé, Collantes y Rubén son las primeras piezas del nuevo Cacereño

Con Julio Cobos a los mandos del tren del Cacereño, la plantilla empezó ayer a tomar forma con el anuncio de las primeras renovaciones, las ya esperadas de Ángel Bernabé y Alex García Collantes, y también la de Rubén Sánchez. Habrá más en un equipo que quiere conservar una buena base de la pasada campaña. Hasta un 60 por ciento, según ha dicho el director general Luis Puebla. «Había un equipo muy potente», decía el técnico el jueves en su presentación en referencia a la plantilla de la temporada que acaba de terminar.

El club verde también está intentando conseguir la renovación de Rodri, uno de los mejores futbolistas del pasado curso, lo que le ha servido para situarse en el escaparate. Tiene ofertas de equipos de superior categoría, aunque aún no se ha decidido. Sucede lo mismo con Dani Muñoz, aunque en su caso tiene contrato con el conjunto verde. Llegó el pasado mes de enero y su destacada actuación, a pesar de los problemas físicos que arrastra (padece una pubalgia), ha hecho que clubs de Segunda B se interesen por él. Como el delantero, también tiene contrato Gustavo Berraco. A pesar de ello, ambos deben ratificar su continuidad.

«Estoy muy feliz en Cáceres, me siento muy valorado y confío en el proyecto y en quienes lo llevan», aseguró ayer el portero Ángel Bernabé a este diario tras el anuncio de su renovación, la primera del Cacereño. «Cuando el club se ha puesto en contacto conmigo yo he puesto todas las facilidades para quedarme», añade el guardameta, que reconoce que aún no ha hablado con el técnico Julio Cobos, del que tiene «muy buenas referencias».

«Muy dolido» por no conseguir el ascenso, Bernabé cumplirá así su tercera temporada con el Cacereño. Llegó en enero del 2018 y este año ha disputado los 38 partidos de liga (21 de ellos con la portería a cero), además de los dos del playoff de ascenso. «El proyecto vuelve a ser ambicioso, vamos a tener un buen equipo para pelear por el ascenso», concluyó el talaverano de 31 años, que ayer «alucinó» con las innumerables muestras de cariño tras anunciarse la renovación.

CENTRAL CACEREÑO / Como Bernabé, también llegó al Cacereño en enero del 2018 la segunda de las renovaciones del conjunto verde, el central Rubén Sánchez, un jugador nacido en Cáceres que esta temporada ha ido creciendo y ganándose la confianza del técnico. Ha jugado 13 partidos, 8 de ellos de titular.

Muy celebrada por la afición verde ha sido también la renovación de Álex García Collantes. Con 10 goles ha sido uno de los máximos realizadores del Cacereño a pesar de perderse muchos partidos (ha jugado 22) por lesión. Su experiencia y calidad seguirán deslumbrando en el Príncipe Felipe.

El Cacereño seguirá en los próximos días trabajando en las renovaciones y después iniciará el capítulo de altas, donde uno de los nombres que interesa es el de Teto, uno de los jugadores más destacados de la Tercera División extremeña.