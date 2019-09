Un bronce que acerca a Juan Bautista a Tokio-2020

Extremadura tiene cerca de contar con uno de sus primeros deportistas paralímpicos de cara a Tokio 2020. El almendralejense Juan Bautista Pérez se colgó ayer la medalla de bronce en el Europeo de tenis de mesa adaptado que se está celebrando en Helsinborg, Suecia, desde la pasada semana.

Juan Bautista accedió al cuadro de semifinales tras una dura liguilla y tras derrotar en cuartos de final al británico Stacey por 3-0. Sin embargo, ante el belga y número uno de la clase 9, Devos, no pudo hacer nada tras caer lesionado con una microrrotura en el hombre cuando perdió 2-0 en set y era dominado también en el tercero.

«No he querido forzar porque me he encontrado con la lesión y con un rival que me estaba dominando. Creo que hemos hecho lo correcto y ahora toca descansar para recuperar bien», confesó ayer el protagonista a las preguntas del Periódico Extremadura.

Era un mes clave para Juan Bautista Pérez y el de Almendralejo lo ha aprovechado para acercarse al gran reto de estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Primero ganó el Open de la República Checa de manera arrolladora y, este bronce en Suecia, le puntúa doble y le clasifica provisionalmente en los puestos de los elegidos para Japón.

No obstante, la carrera por estar en los Juegos Paralímpicos prosigue hasta el 30 de marzo con otros torneos. Son campeonatos de menos puntuación y en los que Juan Bautista Pérez se dará una tregua. Tampoco piensa estar en la gira americana de torneos, ya que el oro de la República Checa y el bronce de Suecia pueder ser suficientes para estar en Japón. No obstante, Juan Bautista tendría opciones de sumar más puntos si los necesitara.

A sus 50 años, Juan Bautista es el mayor de la clase 9 donde compite, pero la edad no frena su reto paralímpico.