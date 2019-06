El Cacereño se estrella otra vez

Fiasco. Fracaso. Frustración. La infausta leyenda negra del decano extremeño continúa campando a sus anchas, tétricamente, sin piedad, en cada ocasión que se vislumbra el éxito. La nómina de desdichas del Cacereño se amplió ayer con la eliminación ante el Formentera (2-2) merced al mayor valor de los goles fuera de casa. El centenario sumó otro revés tan monumental como la propia ciudad. El enésimo. El de siempre. El triste sino de este club peleado con el triunfo.

El proverbial mazazo fue la crónica de una muerte anunciada. Un equipo impecable en la primera vuelta se transformó en un bloque ramplón, de medio pelo, en la segunda. Por la fracasada gestión de la entidad, que tardó en pagar a los futbolistas justamente en el momento clave de la temporada. Por el fracaso de los propios jugadores, que cuando han reaccionado lo han hecho tarde y mal. Porque no le han peleado al Mérida el título, cuando había plantilla para ello.

También ha suspendido el entrenador, Adolfo Muñoz, que aun reconociendo las dificultades internas con las que ha tenido que lidiar, ha pensado más en fantasmas que en transmitir tranquilidad a su alrededor. Que también ha reaccionado tarde. Ayer puso a todo su arsenal ofensivo y arriesgó (¿cuándo si no?), evidentemente a destiempo. Y así todo.

El Cacereño, además, cayó antes de lo previsto ante un equipo varios cuerpos por detrás en talento, con un par de jugadores de perfil medio alto y muy poco más. Y no más, pero con unos arrestos importantes. A los 18 minutos ya iba 0-2 merced a dos goles tras regalos verdes. El primero, después de una cesión de cabeza errada por Collantes aprovechada por Moha para enviar su tiro a la escuadra de Bernabé (minuto 11) y el segundo tras otro craso error defensivo que agradeció Omar (0-2, min. 18).

El Cacereño, noqueado, con su afición en estado de shock, tardó en reaccionar, pero lo hizo. Que estos tipos tienen orgullo, pese a todo. Adolfo retiró a Gustavo para introducir a Eloy, Collantes la tuvo y Alberto Delgado hizo que la afición cantara gol equivocadamente en una falta que se marchó fuera hasta que en los estertores del primer acto Dani Muñoz acertara con el 1-2.

‘SÍ SE PUEDE’ / El ‘sí se puede’ de la grada surtió efecto en la doble caldera del Príncipe Felipe y el equipo remó hasta el empate con una fe indescriptible. Marcos Torres acabó con gol en una buena acción colectiva. 2-2, minuto 61 y daba tiempo. Había tiempo. Quedaba mucho partido.

El CPC, ya con Andújar en el campo, las tuvo a pares en los minutos siguientes. El extremo cabeceó para lucimiento del meta balear Pepelu (min. 69). Pero el equipo fue perdiendo su mejor arma entonces, su convicción, para acusar la presión, el calor y su propio cansancio para encarar un fin de partido agonístico.

Salió Alex García. Agua. Se empujó hacia adelante, con Carlao haciendo de Alexanco o de Piqué. Y el gol no llegó, sí la frustración. La épica no fue épica. El fracaso, el estrepitoso fracaso, llegó para escarnio de la religión verde. El seguidor del Cacereño, ese que nunca falla, no se lo merece, pero cada año se lleva el título de sufridor inconsolable cuando llega el momento de la verdad.

El CPC es una entidad terriblemente desgraciada a la que le costará superar un nuevo fiasco. Pero algún día lo hará. Eso también lo dice su historia y eso también lo saben sus fieles. El año que viene, por estas fechas, puede que esté peleando contra un rival y, lo que suele ser peor, contra él mismo, para intentar recuperar su plaza en Segunda División B, esa que le ganó el Linares hace tres años. ¿Será el momento de cambiar la historia? Quién sabe. Complicado, pero, ¿por qué no?, que diría un optimista. De los pocos que deben quedar ya. Qué desdicha. Qué pena. Qué mal.

cacereño 2

formentera 2

3Goles: 0-1-Min. 11: Moha. 0-2-Min. 18: Omar. 1-2-Min. 45: Dani Muñoz. 2-2-Min. 60: Marcos Torres.

3Árbitro: Holgueras Castellanos. Amarillas a los locales Neto, Marcos Torres, Chechu, Rodri y Dani Muñoz y a los visitantes Pepelu, Kike, Bonilla, Samuel y Boix.

3Estadio: Príncipe Felipe.

3Espectadores: 1.250 (cifra oficial).

3Incidencias: Minuto de silencio por las muertes del socio número uno del Cacereño, Rafael Montero; el presidente de la Peña San Jorge, Juan Antonio Alcántara, y el futbolista José Antonio Reyes.

3Cacereño: Bernabé, Chechu, Carlao, Alberto Delgado, Keko (min. 73, Alex García), Gustavo (min. 31, Eloy), Marcos Torres, Rodri, Neto, Collantes (min. 56, Carlos Andújar) y Dani Muñoz.

3Formentera: Pepelu, Agus (min. 54, Ruxi), Kike, Bonilla, Samuel, Adri (min. 71, Maikel), Moha, Joseba, Boix, Colau y Omar (min. 63, Terrol).