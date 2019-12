El Cacereño no perdona al Montijo

Soñaron los de Emilio Blanco con la remontada y pusieron el corazón en un vilo a los de Julio Cobos, cierto, pero la tristeza y una derrota, la cuarta consecutiva, fue el negro baldón que dibujó un once que va de mal en peor, ante un Cacereño que en tres chispazos de los que acostumbra, hizo los deberes para centrarse ya en la Copa.

Efusivo y con la chispa en las botas y corazones, saltó al verde un Montijo que echó boletos en un saque estático de Gideón que no pudo conectar Juanan. Bien acomodados los cacereños, provocaron el primer temblor en las carnes locales. El alfil Neto, que parece que tiene un telescopio en la frente, dirigió su punto de mira a la banda derecha donde solo como un islote en el océano estaba Carlos Andújar para agujerear la red (min. 6, 0-1). En un suspiro, el cíclope cacereño asomaba con el ojo del triunfo tatuado en la frente ante un Montijo que no solo no se repuso de la pedrada inaugural, sino que vio como cuatro minutos después regalaba una pena letal a su enemigo. Una galopada visceral de Dani Muñoz, colosal, fue acariciada en demasía por el lateral Hormigo y el juez silbó los once metros, desde donde ajustició Murci (min. 10).

El Montijo seguía sin incomodar a un Cacereño tranquilo. Probó Gian pero su tiro fue a las nubes (min. 27) y el Montijo estiró líneas, sus chicos destiñeron las elásticas y probaron en sus labios el manjar del gol. Raúl servía con lazo el cuero para la llegada de Gian, que armó todo su músculo para menguar el marcador con un zurdazo que quitó las telarañas de Bernabé. El Montijo entraba en el partido con honor y gloria y con una jugada digna de etiquetar de Carlos Andújar que no alcanzó Murci por escaso margen, se silbaba tiempo de refresco y bocadillo.

El retorno al escenario verde fue letal para los de las Vegas Bajas. El baile de piernas en la retaguardia tuvo saldo y consecuencias más que funestas. En el punto de penalti Andújar ponía el 1-3. Concursaba Rodri en los verdes, cambiando Cobos el dibujo a un 4-2-3-1 con Marcos Torres como mediapunta y dejando a Rodri de eje. El Cacereño bajó un poco la guardia pero todo estaba atado y repasado pensando en la próxima cita copera.

El cuadro local apostó por el concurso y el color de Ginaid, que se situó como rifle y dio brío a un cuadro que con fe y cohesión puso contra las cuerdas a los cacereños. Matute, en un testarazo imperial, hacía el 2-3 a tres del gong final pero no hubo tiempo y la derrota era una triste realidad que deja el horizonte local lleno de nubarrones y a los de Cobos pendientes de la Copa.

MONTIJO 2

CACEREÑO 3

3Goles: 0-1 (6´) Carlos Andújar. 0-2 (10´) Murci (pti.). 1-2 (36´) Gian. 1-3 (46´) Carlos Andújar. 2-3 (88´) Matute.

3Árbitro: Fernández Fernández . Tarjetas a Hormigo y Juanan por los locales y Álex, Javito, Dani Muñoz y Rubén por el CPC.

3Estadio: Emilio Macarro.

3Espectadores: 450.

3Montijo: Jesús, Juanma Hormigo, Juanan, Eric (Samuel, minuto 58), Gideón, Aitor Merino, Paco Curro (Ginaid, minuto 58), Nevado, Matute, Gian, Raúl (Coronado, minuto 75).

3Cacereño: Bernabé, Neto, Carlao, Rubén, Chechu, Javito, Marcos Torres (Gustavo, minuto 74), Álex, Carlos Andújar (Teto, min. 59), Dani Muñoz y Murci (Rodri, minuto 56).