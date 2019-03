Un cacereño en Noruega

Al defensa Rubén Alegre Guerra (Cáceres, 29 de junio de 1990) le acompaña una trayectoria deportiva nada al uso. Haber militado en el Cacereño, el Coria y La Roda puede ser muy normal para un futbolista español de perfil medio, pero no haberse consolidado como jugador de prestigio… en Noruega.

Así es, según cuenta él mismo sobre una trayectoria que se inició en 2014 en el FK Giovik-Lyn del país del norte de Europa y hasta el actual, el nada fácil de pronunciar ni de escribir, el Hamarkameratene o, en su versión abreviada, el ‘Hamkam’, de la ciudad de Hamar. «Tengo contrato hasta el último día de 2020 y me encuentro cómodo aquí, con un nombre ya hecho, y eso ayuda. Cuando termine el contrato tendré 30 años, y entonces veré qué hago, si tengo ofertas interesantes o no, pero no me importaría seguir más tiempo, ya que es un país muy serio y eso se agradece. Solamente te tienes que preocupar de jugar al fútbol y estar listo».

«Por supuesto que se echan muchas cosas de menos. El invierno en Noruega es difícil, ya que hay muy pocas horas de luz solar (oscurece a las 15.00 horas en invierno) y se sigue haciendo difícil, a pesar de los años. Se echa de menos ese nivel social de salir de manera más frecuente a tomar café con los amigos, pero sobre todo estar con la familia y poder visitarlos y disfrutar de ellos», relata el extremeño. «Este invierno rondó por mi cabeza regresar a España, pero no recibí ninguna oferta interesante como para cambiar el fútbol profesional de aquí, pero tampoco descarto en un futuro, quizás no muy lejano, regresar a mi país».

Y es que Rubén puede que algún día vuelva a su ciudad, por qué no. «Me lo he planteado y me gustaría, pero la situación que atraviesa el CPC no es la más adecuada. Ojalá y espero que los nuevos mandatarios mejoren la situación, ya que el club y la ciudad lo merecen. Le tengo muchísimo cariño al Cacereño, y de hecho me he formado en su cantera», recuerda.

La etapa en La Roda

Volvió a España en verano de 2016 para jugar en La Roda, entonces en Segunda B, grupo IV, con Villanovense, Mérida y Extremadura. «Mi paso por allí fue bastante corto, ya que estando en plena competición, mi actual club de Noruega mandó una oferta, pero yo tenía contrato. Al final llegaron a un acuerdo, ya que el Hamkam pagó», cuenta Alegre.

Firmó por dos temporadas en su retorno a Escandinavia. «Mi club ha sido uno de los de mayor potencial del país, pero una mala gestión de los antiguos mandatarios provocó que el equipo descendiera en tres años dos categorías, llegando a jugar en la Segunda B de aquí», revela. El equipo del cacereño cumplió en 2018 100 años de vida.

Pero el HamKam remontó el vuelo. «Se reunieron dos empresarios muy importantes de la ciudad con Sale Solbakken, manager del Coopenhague, y se hacen con las riendas. El objetivo era subir a Segunda y lo hacen a base de talonario, firmando a futbolistas destacados de Segunda B y de fuera del país, como fue mi caso».

El equipo logró el objetivo con 18 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. «Fue un año muy bueno para todos en el club, tanto a nivel colectivo como el institucional, ya que nuestros aficionados, que son unos forofos increíbles, siempre estaban en los partidos, y no les importaban las horas en avión». Rubén Alegre fue nombrado el mejor jugador de su equipo y formó parte del 11 ideal de la liga.

«Fue un año muy bonito y emocionante para mí, ya que conseguimos el ascenso a la segunda categoría (Obos liga) y llamaron clubs de Primera para firmarme, pero el Hamkam me ha puesto el cartel de ‘no se vende’», relata el cacereño. En esta última temporada, el equipo de Rubén Alegre consiguió mantenerse y volvieron a llamar a las puertas del club para un traspaso. No se materializó.

El fin de semana se inicia la nueva campaña. «Tenemos cuerpo técnico nuevo, firmándose un entrenador al puro estilo de Pep Guardiola, es su referente de hecho, jeje», dice gráficamente Alegre, «con nuevo director deportivo y firmando jugadores contrastados de Primera, como Hans Nodbye o Jean Alassane Mendy, que viene del Dundee escocés». La meta es pelear por los puestos de playoff de ascenso, «pero va a estar caro», pronostica. Alberto Ortiz (Reus) y Rubén Herráiz, ‘Rufo’ (Mallorca) también han llegado.

«Esta temporada soy el segundo capitán del equipo, obteniendo un gol mucho más importante tanto dentro como fuera del campo, estando muy contento por ello. Hay muy buenas expectativas».