El Cacereño se queda sin Álex Caramelo al menos dos meses

La buena noticia es que Álex Caramelo no tendrá que pasar por quirófano. La mala, que será difícil, prácticamente imposible, que vuelva a jugar en este 2020 con el Cacereño. Sufre una «rotura de fibras del ligamento colateral externo y rotura parcial del ligamento peróneo posterior» y desde este martes ya trabaja en su recuperación. «Han pasado 21 días desde la lesión y lo que hay que pensar es que son 21 días menos que me quedan para volver», dice el extremo zurdo, tirando de actitud positiva. «Lo bueno es que me he librado del quirófano».

Caramelo solo ha podido jugar con el Cacereño la segunda mitad del partido de la primera jornada contra el Diocesano, en el que dejó muy buenas sensaciones. La semana siguiente se lesionó en un entrenamiento. «La culta es mía que no doy un balón por perdido», relata. «Me desequilibré, caí sobre el tobillo y oí un chasquido». Ese chasquido, añade, puede que sea una rotura en la cola del astrágalo, uno de los huesos del pie. «Pero ese es un problema menor».

Son muchas las pruebas a las que se ha sometido el futbolista del Cacereño en las tres últimas semanas hasta dar con el problema. «Nunca había tenido ni siquiera un esguince, pero sabía que esto era algo más», explica él, siempre con positivismo.

Al no pasar por quirófano su tratamiento de recuperación será «conservador», aunque habrá que estar muy atentos a la evolución, ya que si no es adecuada podría requerir finalmente de una intervención quirúrgica. No hay, por lo tanto, un periodo de recuperación definido, aunque el propio futbolista no cree que pueda estar listo para volver a entrenar al menos hasta las Navidades, por lo que su reaparición en los terrenos de juego no sería hasta el próximo año.

Además de Caramelo, el Cacereño también sigue con la baja de Caco, con molestias desde pretemporada. Tanto Gustavo Berraco como Jorge Barba podrían entrar ya en la lista para enfrentarse el domingo a Olivenza (Príncipe Felipe, 12.00 horas). «Recuperarlos es importante para el grupo, para el ánimo de todos. Nos permitirá aumentar el nivel y la competitividad», dice Álex García, segundo entrenador del conjunto verde.

Ante el Olivenza el Cacereño busca una reacción que cree Álex Caramelo que no tardará en llegar. «No sabemos muy bien qué pasa, pero tenemos plena confianza. Creo que solo nos falta tranquilidad, hay demasiadas ganas de ganar, demasiadas prisas. El otro día, en Miajadas, hicimos muy buena primera parte. Creo que tenemos que seguir con la línea de trabajo que llevamos y los resultados no tardarán en llegar».

Al partido de este domingo contra el Olivenza sí podrá asistir público, hasta un 35% del aforo del Príncipe Felipe.