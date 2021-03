El Cacereño saca un abono para la segunda fase de la competición

‘¡Ultimo paso para volver!’ es el eslogan elegido por el Cacereño para la campaña de abonados para la segunda fase de la competición, en la que luchará por el ascenso a Segunda B (Segunda División RFEF a partir de la próxima temporada). La campaña está destinada a aquellos que no han tenido abono del CPC en la primera parte del curso, ya que estos no tendrán que pagar nada más por ver los tres partidos que el conjunto verde jugará en el Príncipe Felipe a partir de abril ante Montijo, Coria y Moralo o Extremadura B. “En compensación por los encuentros que no pudieron disfrutar de la primera fase debido al cierre al público de recintos deportivos”, explica el Cacereño.

El abono de tribuna tendrá un precio de 30 euros, mientras que el de preferencia costará 20. Del mismo modo, el Cacereño anuncia que el precio de las entradas individuales para la fase de ascenso será de 12 y 8 euros según el lugar del estadio que se quiera ocupar. Los abonos se pueden adquirir en las oficinas del club de lunes a viernes (de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas) o a través de la web en cpcacereno.acyti.com.

El Cacereño saca esta campaña de abonados después de proclamarse campeón del subgrupo de forma matemática el pasada sábado tras ganar al Jerez (0-1) y a falta de un partido de la primera vuelta. Es el del Fuente de Cantos de este domingo en el Príncipe Felipe (12.00 horas), al que podrán acceder de manera gratuita los que durante esta semana adquieran el abono para la segunda fase de Tercera División.

El Cacereño juega ante el Fuente de Cantos su último partido de la primera fase, que aun tiene una jornada más, de descanso para los verdes. La segunda fase comenzará el primer fin de semana de abril. Serán seis partidos ante los tres primeros del subgrupo 1, tres de ellos en el Príncipe Felipe. El objetivo, acabar en las dos primeras posiciones, que son las que directamente consiguen el billete para jugar en Segunda RFEF en la temporada 2021-2022.