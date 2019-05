El Cacereño, a seguir segundo venciendo en Valdelacalzada

Tres partidos abrirán hoy la trigesimoséptima jornada del grupo XIV de Tercera División: Valdelcalzada-Cacereño (19.00 horas), Pueblonuevo-Mérida (19.00) y Calamonte-Coria (20.15). Los tres tienen dosis de interés por distintos y un buen puñado de los equipos que juegan mañana estarán pendientes de ellos.

VALDELACALZADA-CACEREÑO / Para el Cacereño no es un encuentro más. Es segundo, con dos puntos de ventaja respecto al Moralo, y para llegar como mínimo con esa diferencia a la jornada final, tendrá que vencer, porque de no ser así quedaría en una situación muy peligrosa. No es lo mismo terminar segundo que tercero, sobre todo con la cuestión de jugar el segundo partido de la primera eliminatoria de la fase de ascenso en casa.

Los verdes llegarán además con el impulso de que al fin esta semana se ha cerrado el cambio de presidente. Será una tarde histórica porque es la primera en la que Carlos Ordóñez ejercerá pro primera vez como máximo mandatario en un encuentro, aunque lo lleva siendo virtualmente desde hace meses.

En teoría, no parece una misión complicada ganar: el Valdelalacalzada está descendido desde hace varias jornadas y su único aliciente es terminar la temporada ofreciendo una buena imagen ante su afición, ante la que se despide.

PUEBLONUEVO-MÉRIDA / Mucho más tranquilo acudirá el Mérida a Pueblonuevo. Con el campeonato en el bolsillo, los movimientos de Santi Amaro --que se enfrenta a su exequipo-- están todos muy orientados a la fase de ascenso, a la que quiere llegar con todos sus jugadores enchufados y en perfecto estado. No sería de extrañar que varios de los no habituales tuviesen minutos.

Los locales sí que se juegan muchísimo. Terceros por la cola con 36 puntos, están implicadísimos en la lucha por evitar la única plaza fija de descenso a la Primera Extremeña que todavía está por asignar, confirmadas las de Castuera y Valdelacalzada. Con sus mismos 36 puntos está el Aceuchal, mientras que un poco por encima se encuentra, todavía con la permanencia por firmar, Racing Valverdeño y Montijo (38) y Valdivia y Arroyo (39). Tampoco está del todo salvado el Olivenza (40).

Vista la dificultad del rival, todo lo que sea sumar, será bueno para el Pueblonuevo, pero hasta un empate podría resultarle insuficiente dependiendo de lo que suceda el domingo.

CALAMONTE-CORIA / En este último caso son los visitantes los que más tienen que ganar y que perder. El Coria es tercero y le falta apenas un punto para asegurarse el cuarto puesto de forma matemática, ya que le saca cinco a un Plasencia que quedó asolutamente tocado el domingo pasado tras perder en casa ante el Diocesano.

El conjunto de Miguel Rubio no quiere llegar con presiones el último día y que ese partido en casa ante el Extremadura B sea ya una fiesta y no un posible drama. El recuerdo de cómo se le escapó la clasificación para la fase de ascenso hace dos años ante el Azuaga todavía se mantiene, así es que el deseo es cerrarla hoy.

Por su parte, el Calamonte ya tiene muy poco que decir en esta competición. Es noveno, con 47, y lo máximo que puede conseguir es escalar un puesto, aunque también podría perder dos si no suma en los dos partidos que restan por jugar. En todo caso, la buena segunda vuelta de los rabúos le ha llevado a no pasar apuros, algo que no estaba del todo claro en el intermedio.

Para el domingo quedan los otros siete encuentros: Extremadura B-Montijo (11.30 horas), Castuera-Moralo (12.00), Jerez-Valdivia (18.00), Diocesano-Azuaga (18.30), Arroyo-Olivenza (19.00), Llerenense-Plasencia (19.00) y Racing Valverdeño-Aceuchal (19.00).