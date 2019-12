El Cáceres prueba su gran racha en la pista del Palencia

No ha sido una semana fácil en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Y eso que llega de cuatro victorias consecutivas. Los problemas físicos de Ricardo Úriz y Niko Rakocevic no han permitido sacar el máximo rendimiento a los entrenamientos. Tampoco ha ayudado que sufra los mismos problemas el filial de liga EBA, con cuyos jugadores completa Roberto Blanco las sesiones de trabajo. Pero nada de esto sirve de excusa para un equipo que atraviesa un gran momento de forma y resultados y que este jueves pone a prueba su gran racha en la pista del Chocolates Trapa Palencia (21.00 horas), «un equipo claramente hecho para ascender».

No descartó Roberto Blanco ayer la participación de Ricardo Úriz, aunque sabe que será díficil contar con el base. Y será «una baja importante». No ha entrenado en toda la semana. En la mañana de ayer lo intentó, «pero ha sido imposible, aunque Richi está loco por jugar». «Estamos realmente preocupados por él», reconoció el técnico, que utilizará a Ferrán Ventura de segundo base como complemento de Aitor Zubizarreta, que está siendo una de las más gratas sorpresas en el Cáceres. «Ferrán ha hecho una evolución muy grande, es como un comodín, ayudará a lo que necesitemos en la posición de base».

Apenas ha entrenado Rakocevic por un golpe en el talón durante uno de los primeros entrenamientos de la semana, aunque su participación sí parece segura. El capitán Luis Parejo sigue con la nariz rota y esta noche estrenará máscara de protección. «Está dando pasos al frente, pero seguiremos con la misma precaución que en los dos partidos anteriores».

NO HAY EXCUSAS / «Pero no lloro ni me quejo, no pasa nada, si solo somos seis, pues jugaremos con seis», dijo ayer Blanco, tratando de evitar que tantos problemas sirvan de excusa. El Cáceres va a Palencia en busca de su octava victoria. Y la quiere encontrar en una pista donde la temporada pasada empezó a cimentar la permanencia. «Tenemos un bonito recuerdo de Palencia, allí llegamos en una situación muy difícil y 40 valientes nos levantaron el ánimo. Es un bonito recuerdo, pero somos equipos totalmente diferentes», recuerda.

Solo una victoria más que el Cáceres (7) tienen el Palencia (8), que hace cuatro semanas era el líder de la LEB Oro. Desde entonces ha perdido dos partidos y ganado uno. Pero el Palencia es un equipazo, advierte Blanco, «un de las tres mejores plantillas de la liga junto a Mallorca y Lugo. Tiene jugadores de primerísimo nivel, que destaca pro su dirección con un jugador como Dani Rodríguez y el MVP de la liga, Kevin Larsen. Pero no solo ellos, todos los jugadores son de primer nivel».

CRECER DESDE LA DEFENSA / Para contrarrestar las fortalezas del Palencia, el Cáceres, cuenta su técnico, deberá intensificar su defensa, «hacer que el rival no se sienta a gusto, que no le lleguen balones fáciles. Este equipo crece desde la defensa, hay que rebotear y defender líneas de pase. La premisa para Palencia es defender para llegar al mismo nivel de talento que tiene el rival». Y todo ello para conseguir la octava victoria: «Vamos a ganar, a competir al máximo con nuestras armas e intentar seguir con esta dinámica del equipo».

Ganas de resarcirse hay en el Palencia tras su derrota del domingo ante el Valladolid (86-79). «Tenemos ganas de jugar otro partido y olvidarnos un poco del de Valladolid», reconoce el técnico palentino, Carles Marco. «Creo que tenemos que, desde el primer minuto y hasta el último, jugar con mucha energía, ser agresivos», añade como clave para el partido de esta noche.