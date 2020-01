El Cáceres se regala un alegrón

Necesitaba el Cáceres Patrimonio de la Humanidad frenar la sangría de derrotas (cuatro seguidas) y lo consiguió ante el Covirán Granada (88-67). Es además uno de esos triunfos que valen doble. O triple. Porque pone fin a las malas sensaciones, porque sirve para iniciar con buen pie el nuevo año. Y porque se consigue ante un rival metido en la misma guerra, la permanencia, que desde anoche tiene tres victorias menos que el equipo extremeño.

El triunfo lo consiguió el equipo de Roberto Blanco desde la intensidad. En ataque, muy acertado, y en defensa, donde fue creciendo a medida que pasaban los minutos para anular completamente al Granada en el tercer parcial, en el que se cimentó la victoria. El balance vuelve a estar igualado, ocho victorias y ocho derrotas antes de cerrar la primera vuelta en la cancha del Gipuzkoa.

Empezó el partido a mil por hora, corriendo mucho, como le gusta al Cáceres. Y fue un intercambio de canastas, un ahora tú después yo donde destacaba el gran acierto del Granada, que no dejaba escapar ninguna ocasión para marcar. Los locales, mejor en ataque que en defensa, se empleaban a fondo para mantener todo igualado. Parecía que se iban los locales con el primer triple de Aitor Zubizarreta (8-4), rápidamente contrarrestado por los granadinos, que aprovecharon varios despistes para robar balones y distanciarse (8-12).

Apretó el Cáceres en defensa y con un buen Arkeen Joseph en ataque volvía a acercarse e incluso ponerse por delante tras un triple de Parejo (18-17).

Pero entonces llegó el momento de rotar a Joseph y el Granada asfixió al Cáceres, que no encontró resquicio alguno para atacar la canasta rival. Se cerró el primer parcial con 18-23 con un triple visitante y se inició el segundo con otro triple (18-26). Peligro. Pero despertaron los verdinegros y una canasta de Jorge Bilbao y dos triples seguidos de Milan Nikolic volvían a poner todo en tablas (26-26).

El intercambio de canastas siguió hasta el descanso, con un Granada que apenas fallaba (casi un 80% de acierto en triples al descanso, 7 de 9) y un Cáceres que concedió canastas fáciles en algunos desajustes defensivos. El 43-44 con el que se fueron a los vestuarios dejaba todo abierto para la segunda parte.

Salió arrollador el Cáceres tras el descanso y a base de triples se escapó en apenas cuatro minutos. Dos de Kuiper y dos de Ventura pusieron un 57-46 en el electrónico tras un parcial de 14-2. Y a diferencia de la primera parte, el Granada empezó a fallar. No fue casualidad. La intensidad defensiva de los locales había aumentado. Ya no encontraba resquicios el conjunto granadino, que por momentos daba muestras de desesperación. Diego Kapelan, un quebradero de cabeza antes, ya no hacía de las suyas. Y en esas, el Cáceres seguía metiendo triples (66-48, min. 28).

El Granada, que había hecho 23 puntos en el primer cuarto y 21 en el segundo, solo sumó 7 en el tercero.

No tuvo demasiada historia el último cuarto, aunque en unos primeros minutos daba la sensación de que el Cáceres quería complicarse. Al final, Roberto Blanco acabó regalando unos segundos a los jóvenes, Juan Santos y Adrián Uso.

CÁCERES 88

GRANADA 67

3Marcador por cuartos: 18-23, 43-44 (descanso), 68-51, 88-67 (final).

3Árbitros: Palomo, Olivares y González.

3Pabellón: Multiusos.

3Espectadores: 1.300.

3Cáceres: Aitor Zubizarreta (3), Ferrán Ventura (8), Arkeen Joseph (19), Niko Rakocevic (10), Jordy Kuiper (12) –cinco inicial– Milan Nikolic (10), Sylvester Berg (2), Luis Parejo (11), Ricardo Úriz (13), Jorge Bilbao (0), Juan Santos (0), Adrián Uso (0).

3Covirán Granada: Manuel Rodríguez (5), David Iriarte (0), Carlos Cobos (8), Sergio Olmos (6), David Kapelan (16) –cinco inicial–, Earl Watson (4), Guille Rubio (13), Carlos Corts (3), Joan Pardina (3), Alejandro Bortolussi (5), Josep Pérez (0), Alejandro Marín (4),