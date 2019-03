El Cáceres todavía cree en la salvación: «Lo daremos todo»

En el vestuario del Cáceres Patrimonio de la Humanidad todavía creen en la permanencia en la LEB Oro, aunque asumen que una derrota el próximo domingo en Vitoria ante el Araberri supondría prácticamente despedirse de las opciones, por encima de que todavía quedasen las matemáticas. «Lo daremos todo», proclama Dani Martínez, expresando el sentir que se respira en el seno del equipo.

Indudablemente, Martínez está viviendo una temporada complicada y no solo por los pobres resultados colectivos. En febrero del año pasado se lesionó de gravedad en la rodilla izquierda y tardó nueve meses en reaparecer. «Está claro que en la pista me está costando entrar y que no estoy del todo cómodo. Quizás en otras circunstancias, con más victorias en el equipo, me hubiese ido mejor a nivel personal, pero es lo que hay. No sirve de nada lamentarse y lo que tenemos que hacer es pelear al máximo los partidos que nos quedan», comenta.

Los números confirman sus sensaciones. Jugando un poco menos (de 17 a 14 minutos), su aportación proporcional ha descendido en todos los aspectos (de 5,6 puntos a 3,9, por ejemplo) y sus porcentajes de acierto son de los peores de toda la competición (38,1% en tiros de dos puntos y 25,5% en triples). «Creía que no me iba a ser tan difícil», asume. El domingo pasado ante el Bilbao Basket solo estuvo 5:33 en pista.

Pero el chico es uno de esos que primero piensa en el bien común y después en sí mismo. Asegura que por las noches, cuando cierra los ojos, piensa sobre todo en «el alivio y la alegría» que le supondrían ayudar a que el equipo se mantuviese en la categoría. «No sé si es injusto es la palabra para definir lo que nos está sucediendo, pero algo así, probablemente. Hemos pasado por muchas cosas en los últimos meses, pero ya digo que es inútil intentar buscarle una explicación. Lo que tenemos que hacer ahora es ganar el mayor número de partidos posible y así nuestra situación cambiará», explica.

VITORIA, LA ÚLTIMA OCASIÓN / No comparte el escolta el pesimismo que en general se está apoderando del entorno del club. Muchos ya se ven con un pie en la LEB Plata, pero él se resiste todavía. Eso sí, reconoce que será «muy difícil de defender» que todavía queden posibilidades si el domingo se pierde en Mendizorroza. «Tenemos que ganar y creo que podemos hacerlo. Estamos trabajando mucho y tenemos la suficiente confianza para lograrlo», dice. No parece que le guste que se le pregunte que qué Cáceres aparecerá, si el que fue apabullado en Prat o el que plantó cara al Bilbao Basket. «Siempre intentamos dar nuestra mejor versión», responde.

El equipo culminará entre hoy y mañana la preparación del partido ante el Araberri y el propio sábado viajará a Vitoria. Cuando el domingo por la mañana (12.30 horas) salte a la pista ya sabrá lo que ha sucedido en los otros tres partidos con implicados en la lucha por la permanencia: Leyma Coruña-Barcelona B (20.45, hoy), Carramimbre Valladolid-Canoe (20.45, hoy) y Prat-Ourense (mañana, 18.15).