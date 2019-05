Calderón espera nuevo destino

José Manuel Calderón terminó hace menos de un mes su temporada en los Detroit Pistons y ya está pensando en la próxima. El exinternacional español quiere cumplir 15 temporadas en la NBA, es agente libre y a partir de julio podrá fichar por cualquier equipo de la mejor liga del mundo. De momento toca descansar y prepararse ya en su Villanueva de la Serena. Como ya comentara el pasado verano en una entrevista con este diario, su idea es que la que acaba de terminar no sea la última campaña en la NBA.

Calderón lleva pocos días en Villanueva de la Serena desconectando de su temporada número 14 en la mejor liga de baloncesto del mundo. Hace balance positivo de la campaña en Detroit sobre todo después de conseguir el objetivo de entrar en play off y aunque su protagonismo haya sido relativo, con 13 mintuos por partido. «La temporada ha ido bien, hemos cumplido el objetivo de meternos en el play off, que era lo que quería el equipo porque no se metieron el año pasado, y lo hemos conseguido. En los play off hemos jugado contra un muy buen equipo como Milwaukee y no hemos podido competir al nivel que nos hubiera gustado».

De momento al exinternacional no se le pasa por la cabeza colgar las botas y le haría mucha ilusión cumplir 15 temporadas en la NBA, sea en Detroit o en cualquier otra franquicia que le convenza. «Son 14 temporadas ya y ahora a esperar a julio a ver qué pasa. Mi idea es seguir y ver cuál es la mejor opción de continuar y seguir disfrutando de esto».

En estas temporadas el jugador extremeño ha vestido las camisetas de Toronto Raptors, Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, Cleveland y Detroit en dos etapas distintas.

BUEN FÍSICO / Por el momento ya se está preparando físicamente para no perder la forma en el parón veraniego. De hecho su preparador personal ya está con él en Villanueva de la Serena trabajando. José Manuel Calderón asegura sentirse fenomenal tanto físicamente como mentalmente. «Me encuentro muy bien, estoy genial físicamente, mentalmente estoy muy fuerte y con ganas de seguir adelante», apuntó.

Su estancia en Extremadura le permite estar más cerca de los proyectos de su fundación. Ayer estuvo en el CEIP Cruz del Río de Villanueva de la Serena presentando el proyecto ‘Come bien, vive mejor’, que la Fundación José Manuel Calderón ha desarrollado ya en 55 colegios de toda la región, con más de 3.000 participantes. Una iniciativa apoyada por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura. Este sábado Zafra será la primera sede del Street Basket 3x3 organizado por la Fundación.

Además José Manuel Calderón volverá a estar un año más en su campus en Badajoz, del 7 al 13 de Julio, en el que participarán alrededor de 200 deportistas de toda España. Otro de los retos de este verano para el jugador serón será intentar unir el baloncesto base en la localidad serona.