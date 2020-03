Ceferin: "Trabajamos en un plan A, B y C para reanudar el fútbol"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, explicó este sábado en una entrevista en el diario italiano La Repubblica que trabajan en tres planes de futuro sobre la vuelta de las competiciones del fútbol europeo, en medio de un "momento dramático" por la pandemia del coronavirus en el que lo "más importante es la salud", dijo, aunque asumió el riesgo de no poder terminar la temporada.

El cierre del fútbol simboliza lo que está pasando en Europa, empieza diciendo, antes de elucubrar planes dispersos de futuro: Si los clubes empiezan a jugar sus ligas, nosotros podemos acabar también los torneos continentales en las mismas fechas. Si no hubiese alternativa, es mejor terminar todos los campeonatos, pero no me imagino la final de la Champions a puerta cerrada, explica.

Opciones abiertas

Según el máximo mandatario del fútbol europeo, todos los escenarios están abiertos para terminar el curso futbolístico: Las opciones son retomar las competiciones a mitad de mayo, en junio o en el verano. También se puede acabar al principio de la siguiente temporada. Si no lo conseguimos, probablemente la temporada se perderá, explica el dirigente esloveno, que considera la pandemia del coronavirus un punto de inflexión. Nada volverá a ser lo mismo después de este terrible año en el mundo entero, concluye.