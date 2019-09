Cienfuegos no encuentra su límite

Instalado en el mejor momento de su carrera, ahora mismo no hay quien le pare. Siete días después, Javier Cienfuegos volvió a batir ayer el récord español de lanzamiento de martillo. El atleta montijano logró en el Campeonato de España de atletismo en aire libre, disputado en La Nucía, una marca de 78,80 metros, ostensiblemente mejor que la de 78,16 lograda el sábado anterior en León.

Ocurrió en el segundo lanzamiento, después de haber hecho uno de 75,36. Después completaría su serie con 76,70, 77,51 y 78,06. Su estado de forma es tal que los 78,80 suponen la cuarta mejor marca mundial del año, un síntoma estupendo de cara a los Mundiales que se disputarán en apenas un mes en Catar.

En este 2019 solo le superan dos polacos, Wojciech Nowicki (81,74) y Pawel Fajdek (80,88), y el ruso Denis Luyanov (78,97). Ya ha superado al húngaro Bence Halasz (78,54), el británico Nick Miller (78,39), el bielorruso (Hleb Dudarau (78,29), el noruego Einvind Heriksen (78,25), y el moldavo Serghei Marghiev (78,20)

Como es lógico, el lanzamiento le supuso el oro nacional, que es el octavo que consigue en su carrera. El segundo clasificado, el jiennense Alberto González, se quedó a una distancia muy considerable con un mejor lanzamiento de 72,75. El podio lo completó Pedro José Martín (72,67).

MÁXIMA AMBICIÓN / «Veníamos a esto, a hacer récord de España y si era posible a pasar esa línea de 80, que es lo que estamos pensando ahora mismo. Buenas sensaciones en mi mejor serie de siempre», declaró a Efe el lanzador extremeño, que estuvo apoyado como es habitual por su entrenador, Antonio Fuentes.

Cienfuegos no se conforma: «Todavía me queda una marcha más por meter, y lo único que tengo entre ceja y ceja es el día 1 de octubre la calificación (en el Mundial de Doha) y pasar a la final. Estoy en una forma inmejorable, la cabeza me va muy bien y los entrenamientos también. Estoy superseguro en el círculo», añadió. «Yo lo que quiero es estar entre los doce mejores en el Mundial, no importa la marca y después en la final pelear por todo», señaló Cienfuegos, que tuvo palabras de elogio para el nuevo estadio de La Nucía, el Olimpic Camilo Cano: «Ojalá que se hagan muchos campeonatos de España aquí».