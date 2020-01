Cobos-Mendilibar, el duelo que viene

Hay tres categorías de diferencia entre los equipos de uno y otro y seguramente miles de euros de diferencia entre lo que ganan, pero no dejan de ser dos entrenadores apasionados por lo suyo. El pulso de banquillos entre Julio Cobos y José Luis Mendilibar empieza a gestarse de cara al Cacereño-Eibar de mañana en la segunda ronda de la Copa del Rey, al menos en las salas de prensa.

Ayer hablaron ambos. El discurso de Cobos fue de entusiasmo y optimismo: «Afrontamos el partido con muchísima ilusión. Esto es para disfrutarlo. No es habitual jugar un partido contra un equipo de Primera División y que sea de competición, no amistoso. Trataremos de disfrutarlo, pero siempre compitiendo. No renunciamos a nada».

Por su parte, Mendilibar optó por la prudencia, advirtiendo a sus jugadores que no permitirá relajaciones. «Si creen que es fácil, nos pueden dar un susto», espetó. No se atisba prepotencia en sus palabras porque en Ipurua se ha estudiado lo que hacen los verdes. «Tiene una buena banda derecha y ha eliminado al Alcorcón. Es un buen un buen equipo, por lo que vamos preparados».

Los dos técnicos coincidieron en una palabra que pronostican que caracterizará a los locales: «Ilusión». Pero los vascos ya van advertidos por lo sucedido en la primera eliminatoria: «Nosotros ya sabemos que hicimos una mala primera parte en Logroño».

A 600 kilómetros, su colega de Valdehornillos cargaba las baterías: «Son once contra once los que van a competir en el césped. Con este formato, las distancias se acortan mucho. Queremos jugar con el factor campo. Estoy convencido de que va a haber mucha gente y eso nos puede ayudar a dar la sorpresa». Cobos aseguraba que «en cuanto a trabajo, ha sido una jugada parecida a las otras. La motivación no hay que trabajarla en estos casos». Y no ocultó que ha intentado buscarle «los puntos débiles», que no quiso especificar. «Nos ha dado tiempo a ver al rival. No creo que vayan a cambiar mucho. Es un equipo muy intenso, que maneja un par de sistemas, pero creo que va a jugar 4-4-2. Saquen los que saquen, son muy buenos futbolistas, de Primera División. Nos van a poner las cosas muy difíciles», añadió.

El espíritu del ‘Cacereñazo’

En el recuerdo está la eliminatoria ante el Alcorcón y el 1-0 conseguido en el Príncipe Felipe. «Hicimos un partido serio y llegamos a puerta lo que nos dejó el contrario. Cuanto más rematemos, más posibilidades tendremos. Pero el fútbol es ataque y defensa», señaló el técnico verde, que confirmó que Borja y Murci están descartados por lesión. La tercera y, en principio, última baja es la de Jordi Pérez, sancionado.

«Son partidos bonitos, diferentes, porque se juega todo a una carta. Ojalá pudiésemos pasar ronda para que se hablase del Cacereño y para ayudar al club económicamente», apuntó, no resignándose en momento alguno a la derrota: «Lo normal es que te ganen, pero a un solo partido las fuerzas se igualan y hay que jugarlo».

El choque lo arbitrará José Luis González González, protagonista del Barcelona-Atlético de la Supercopa de España. Cobos no le dio importancia: «En los árbitros no me suelo fijar. Cuando me va mal, me quejo, como hacen todos».