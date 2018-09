Cuenta atrás para conocer si Madrid celebrará la Copa Davis de Piqué

La Copa Davis 2019, la primera edición con el nuevo formato de fase final con 18 selecciones en una misma ciudad aprobada el pasadoagosto, conocerá su sede que se disputan Madrid y Lille (Francia) en la próxima semana, según confirmó el director ejecutivo del Grupo Kosmos, Edmund Chu.

"Puedo decir que la sede será en Europa en 2019 y 2020 y tendremos un anuncio en la próxima semana. Queremos que esté en Europa, sabemos que hay muchos países europeos en la Davis, así que antes de ir a Asia y Norteamérica se disputará en Europa", explicó Chu durante su intervención en el congreso 'World Football Summit'.



El cofundador de este grupo empresarial, del que forma parte el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, explicó cómo se gestó la propuesta de este nuevo formato de la Copa Davis que comenzará a disputarse en 2019 tras recibir el apoyo de la asamblea de la Federación Internacional de Tenis en agosto.

"La idea viene de hace dos años, Gerard (Piqué) y yo pensamos sobre el tenis y al mismo tiempo pensamos en una Copa del Mundo para la WTA y la ATP. A ambos nos encantaba la Davis, la pasión, pero sabíamos que era una competición que sufría, con problemas de patrocinios", explicó Chu.

El director ejecutivo de Kosmos explicó el proceso de varios meses que tuvieron que hacer para convencer a las federaciones nacionales de tenis para que apoyaran la propuesta, en un deporte que reconoció es "un poco conservador". "Creo que el principal reto era que llevaban con ese formato desde hace 100 años con muy pocos cambios", añadió Chu.

CÓMO SERÁ LA NUEVA DAVIS



El nuevo formato, que tendrá una fase final con 18 equipos nacionales que en 2019 se disputará del 18 al 24 de noviembre, incluirá a los cuatro semifinalistas de esta temporada, junto con 12 conjuntos que se clasificarán en unos cruces con partidos en los dos países contendientes, y dos países invitados por "varios criterios", entre ellos los jugadores que tengan en los puestos principales de la clasificación mundial ATP.

"Los partidos en casa eran importantes para muchas federaciones, de manera que las clasificaciones serán en ese formato", comentó Chu, que también reafirmó que la Copa Davis seguirá siendo un torneo anual, a diferencia de los mundiales de otros deportes, ya que esa es la voluntad de la Federación Internacional de Tenis.

El director ejecutivo de Kosmos defendió que los primeros beneficiados del nuevo formato serán los aficionados, que conocerán con antelación cuál será la sede de la final y con qué selecciones. "Ahora todo el mundo sabrá que es en noviembre, en dónde se jugará y qué equipos lo harán. Creo que uno de los problemas de la Davis era ése. Eso lo dificultaba también para los patrocinadores y los medios", señaló.

LOS BENEFICIOS PARA LAS FEDERACIONES



En cuanto a los beneficios para las federaciones, Chu mencionó los 25 millones de dólares anuales que se repartirán entre ellas y los 20 millones de premios para los tenistas, que aseguró que lo equiparan con un torneo ATP. "La ITF quiere promover el tenis y aumentar el número de fans, y creemos que una de las cosas que convencerán a las federaciones es que tendrán más financiación", añadió.

El promotor del nuevo formato pidió "paciencia" a aquellos que se han declarado en contra e insistió en que la competición necesitaba un nuevo formato porque los grandes jugadores no la estaban disputando. "Los jugadores obviamente pueden elegir si participan o no, pero lo que deseamos es crear un torneo del que todo el mundo quiera formar parte, en el que todo el mundo pueda estar cómodo y entusiasmado. Creo que hay jugadores 'top' que no juegan la Davis y queremos que eso cambie", señaló.

Asimismo, se mostró seguro de que será "un éxito", por lo que no contempló la opción de que se pueda dar marcha atrás al cambio y dijo que han respetado "la historia de la Davis" manteniendo su marca aunque cambien la estructura de competición.

"Queremos llegar a todos los públicos, sean o no fans del tenis o del deporte. Queremos hacer algo parecido a la Fórmula Uno, con conciertos, conferencias, algo que vaya más allá de la competición. Queremos crear interés en la mayor cantidad de público posible".