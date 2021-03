Las defensas ejercen su ley

0-Villanovense: Pedro, Parras, Bonaque, Adri Escudero, Samu Hurtado, Clausí, Julen (min 18 Pajuelo, sustituido a su vez por Valentín en el minuto 90), Jesús Mena (min 71 Iván Cabellud), Ruano, Fran Viñuela (min 71 Dani Martínez) y Wilson Cuero.

0-Badajoz: Kike Royo, Dani Fernández, Tomás (min 87 Miguel Núñez), César Morgado, Sergi Maestre, Pablo Vázquez, Dani Aquino, Otegui (min 87 Guzmán), Íñigo (min 68 Forgás), Clemente (min 79 Pascual) y Gorka (min 68, Cerdenilla).

Árbitro: González Campo (castellano-manchego). Enseñó tarjeta amarilla a Miguel Núñez, del Badajoz.

Incidencias: Lleno en el aforo permitido por las autoridades sanitarias.

Villanovense y Badajoz empataron a cero en un trepidante partido cuyo resultado pudo hacer justicia a los méritos de uno y otro equipo, aunque si hubo quizá un equipo que llevó la iniciativa durante más tiempo fue el conjunto serón. Un derbi en el que acabaron imponiéndose las defensas a los ataques.

Los primeros 45 minutos fueron jugados de poder a poder entre ambos conjuntos, con gran intensidad de ambos equipos. Tanto Villanovense como Badajoz salieron al césped del Municipal serón con sus clásicos dibujos, con Gorka y Wilson Cuero como referencias respectivas en la punta de lanza. De los Mozos puso en liza de inicio a Viñuela como gran novedad en la media punta, luciendo una máscara para proteger su maltrecha nariz. En el Badajoz era importante la falta de Ález Corredera en la medular.

El arranque fue de toma y daca y eso lo agradeció el respetable. Los seguidores blanquinegros estuvieron en la grada supletoria del fondo Sur. Fue el Villanovense el que se mostraba como más impetuoso en ataque, mordiendo en cada balón y sometiendo a una importante presión la salida de la pelota del líder. En esos primeros compases de juego era Ruano el jugador que aportaba más movilidad y mordiente al cuadro serón. Precisamente de sus botas nació la primera gran oportunidad del choque en un balón que remataba Fran Viñuela y el esférico se marchaba finalmente a córner.

El guión en esa fase del encuentro era el de un Villanovense con más iniciativa, espoleado por su público y un Badajoz que salía con espacios a la contra y bastante peligro. En una de esas contras Gorka tuvo la primera clara para su equipo al meter el pie rematando un balón suelto en el área chica cuando corría el 16 del primer periodo. Solo dos minutos después, primer contratiempo para De los Mozos cuando Julen se lesiona en un choque con César Morgado que acabó con el centrocampista serón en el suelo y teniendo que abandonar el terreno de juego primero y el estadio después, camino del hospital en ambulancia. Le sustituía el capitán Ángel Pajuelo, que jugaba su partido 400 con la camiseta del Villanovense y así se lo premiaba antes de empezar el partido el club haciéndole entrega por medio del presidente, José María Tapia, de una camiseta conmemorativa con el 400 a la espalda

Villanovense y Badajoz no solamente jugaban en el césped, sino también en las gradas porque cada jugada se vivía con intensidad. De esta forma, el público local protestó fervientemente dos faltas no señaladas a Ruano y a Viñuela, que incluso fueron merecedoras de alguna amonestación.

En el minuto 37, el Badajoz protestó un posible penalti a Clemente en una internada dentro del área, pero el colegiado no estimó que hubiese pena máxima.

Wilson Cuero exhibió el podería y la lucha de hace tres semanas contra el Don Benito, peleando cada balón que podía, pero sin la suerte de aquel choque. El colombiano la tuvo en el minuto 38, pero sin consecuencias. El primer tiempo concluía con un tiempo bastante prolongado de añadido debido a las interrupciones de esa fase, sobre todo la lesión de Julen. En esos minutos de prolongación Clemente la tuvo para el Badajoz, pero sin acierto.

La segunda parte arrancó con un ritmo más atenuado que la primera mitad y no se vió esa ida y vuelta de la primera parte. Los equipos parecieron vigilarse más, midiendo cada jugada con más precisión para evitar sobresaltos en el marcador. La mejor oportunidad visitante tras eldescanso llegó en el minuto 56 tras una galopada de Dani Aquino con disparo flojo. A renglón seguido llegó la réplica del Villanovense en un remate a la media vuelta de Jesús Mena que se marchó fuera a la izquierda de la meta defendida por Kike Royo.

El Badajoz dio unos pasitos hacia atrás, defendiendo más su parcela, pero el Villanovense controlaba también la suya. Fue un segundo tiempo con apenas acercamientos claros a puerta. En el minuto 80, el Villanovense tuvo la más clara en un contragolpe con balón en profundidad para el recién incorporado Iván Cabellud, que remató alto con la izquierda. Ruano en un libre directo y en un cabezazo, disfrutó de dos ocasiones postreras, pero el marcador no se movió de ese 0-0.