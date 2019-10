Diego Merino tiene claro el sistema de juego del Mérida

Con cuatro entrenamientos a las órdenes de Diego Merino llegará mañana el Mérida a la Nueva Condomina para enfrentarse al Real Murcia. Cuatro sesiones donde las ganas no han faltado. «La predisposición al trabajo es muy buena, la semana ha sido muy positivo, he visto muchas ilusión y ganas por dar la vuelta a la situación», contó ayer nuevo el preparador romano en su primera previa.

Se estrena Merino en una situación nueva para él, la de dirigir un equipo que no ha confeccionado. Y sabe que necesitará algo de tiempo para explicar sus conceptos y que los jugadores los interioricen. De momento, cuenta, se han trabajado «los grandes principios, los grandes concepto». Asegura el técnico que tiene dudas con el once que pondrá sobre el terreno de juego, aunque tiene claro el modelo y sistema de juego que quiere que su equipo aplique. «A partir de ahí, habrá matices en función del rival. Seguro que del once de esta semana al de las siguientes variará».

No podrá contar Diego Merino con el portero Krsto, con su selección, aunque el guardameta tampoco entró en la convocatoria de la semana pasada. Javi Sánchez está «en perfecto estado» y apunta a la titularidad en sustitución de Curro Harillo. Son bajas también Pino, Emilio Cubo y Melchor, que lo más probable es que empiece a entrenar con el grupo a partir de la semana próxima, algo muy positivo para el preparador emeritense.