El Diocesano pierde y se mete en zona de descenso

Se mete en zona de descenso el Diocesano tras su derrota de ayer ante el Getafe (4-1). Y se hunde un poco más en la última posición el Almendralejo, que también perdió 0-3 ante el Alcorcón, otro de los equipos de la zona baja que saca con el triunfo la cabeza de los puestos de peligro.

Se empieza a tornar difícil el futuro del Dioce. Con la contundente derrota, los de Adolfo Senso se colocan en puestos de descenso y las sensaciones no son buenas. Es cierto que no realizó un mal encuentro el conjunto cacereño, pero no estuvo muy contundente en defensa y no aprovechó las ocasiones de gol de las que dispuso. En el segundo tiempo, los colegiales llegaron a empatar gracias al penalti transformado por Iván pero no pudieron contener el último arreón de los locales que consiguieron una abultada victoria.

Salió muy decidido los primeros minutos el Dioce sabedor que ponerse por delante era muy importante. En el minuto 5, Iván pudo haberlo conseguido tras recibir un pase en profundidad de Vadillo que se había aprovechado de un error de comunicación de la zaga local. El delantero extremeño no fue capaz de superar a Ruvira en el mano a mano. El partido siguió con ambos equipos muy igualados sin grandes ocasiones de gol hasta que en el minuto 20, el central Iñaki adelantaba a los madrileños tras aprovechar un rechace tras un córner. En la segunda parte el Dioce salió dominador y empató en 66, pero un minuto después volvió a ponerse por delante el Getafe. Con el Dioce incapaz de reaccionar, llegaron dos goles más.

EN ALMENDRALEJO / El Alcorcón supo dominar y llevarse los tres puntos en Almendralejo merced a un partido práctico y muy elaborado que fue decantando a su favor lentamente, pero de manera inexorable. Las ocasiones, el juego y los goles fueron de claro color amarillo ante un equipo, el Almendralejo, que se encuentra anímicamente muy tocado como colista y con muy pocas opciones de salvar este año la categoría. Ya son 9 los puntos que le separan de salir.

Marcó el conjunto madrileño en el minuto 5 y hubo que esperar al 67 para el segundo tanto, cuando un desafortunado Cuadri metió el balón en su portería. Rafa, en el 73, cerró la cuenta.