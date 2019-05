El Don Benito tiene en La Línea un nuevo match ball

El Don Benito tiene esta tarde en La Línea una nueva oportunidad para conseguir el objetivo de la permanencia antes de tiempo. Eso sí, debe ganar a la Balompédica Linense (18.00 horas) y mirar de reojo lo que ocurra en otros campos del Grupo IV. Los de Juan García lo vuelven a tener en su mano, pero controlar la ansiedad será la clave.

El entrenador del Don Benito admite que la semana ha sido dura en sus primeros días, pero señala que el equipo tiene la tranquilidad de seguir dependiendo de ellos mismos para asegurarse la permanencia y que, además, fuera de casa han sido uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. «Quedan seis puntos, hay que competirlos y dependemos de nosotros mismos porque nos lo hemos ganado», subraya.

El entrenador tendrá la baja segura de David Agudo y la duda hasta el último momento de Abraham Pozo, que apenas ha entrenado con el grupo esta semana. Edgar volvería por tanto a la posición de ‘9’ y el puesto de Pozo lo podría ocupar Matheus Santana, el futbolista con un perfil más parecido al pacense.

Para Juan García un aspecto importante estará en controlar los fallos en defensa que han tenido en los últimos partidos. «Puedes cometer errores, pero que no sean de bulto, que no nos cueste un gol y que no sean de inicio». La otra clave es manejar la ansiedad por verse tan cerca del objetivo.

Por su parte, el Linense llega al partido deseando terminar la temporada lo mejor posible. Tras una primera vuelta muy buena, el conjunto gaditano ha caído en picado en juego y resultados. De los últimos diez partidos solo ha ganado uno y lleva una racha de seis partidos seguidos perdiendo. En su casa no ganan desde el 24 de febrero. Precisamente por eso Juan García cree que sus futbolistas estarán motivados. «Ellos son profesionales que tienen que competir, ese el último partido delate de su gente».

Los andaluces no se juegan nada, pero a pesar de ello el entrenador dombenitense hace un llamamiento a los suyos para que desde el principio vayan a por el partido. «Se tiene que notar en el campo el que realmente se juega la vida». Los rojiblancos no estarán solos en La Línea, un autobús completo y otros aficionados de manera individual los apoyarán.