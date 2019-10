Dos centrales goleadores

El empate en el derbi deja al Badajoz en cuarta posición tras dos jornadas sin ganar y al Mérida en el puesto de colista con dos puntos de nueve desde la llegada de Diego Merino. Y nadie contento. Los goleadores del choque fueron dos centrales de calidad. Álex Jiménez adelantó a los visitantes y César Morgado igualó para los locales.

A juicio del defensa del CD Badajoz, la explicación del empate es clara: «No ha entrado la pelota al final. Ellos han tenido un tiro en todo el partido y tampoco con demasiados apuros y algo de estrategia en un córner en el que han sacado petróleo. Nosotros tuvimos ocasiones claras que no entraron y es un fastidio, pero qué vas a hacer».

César explica que tal y cómo se estaba desarrollando el partido, «desde atrás pensaba que meteríamos alguna y ganaríamos el partido pero cuando nos marcaron el gol dije que no podía ser ir perdiendo 0-1 y ya contra corriente». Lo más destacado del Badajoz es que cuando su rival les dio el control, «no nos precipitamos y no perdimos balones tontos. Tuvimos calma aunque la gente pide a veces más centros y tiros pero ejecutamos lo planteado por el míster y más no se podía hacer».

Por arriba

Y en la recta final dejó la zaga para irse arriba. «Los últimos 5 minutos tenemos visto que si vamos perdiendo suba por altura y peinar balones y ha salido bien aunque no ha servido para ganar el partido pero al menos hemos empatado y a seguir». Su equipo creó mucho peligro con fútbol directo, «teniendo alguna ocasión más pero si llega a haber diez minutos más igual hubiéramos tenido alguna más y marcar». Del penalti no señalado, César dice que «todo el mundo me ha dicho que ha sido muy claro y el jugador –Gaspar- tenía muy alta la mano. Yo estaba de espaldas haciendo la media chilena pero el árbitro ha reconocido que creía que había sido penalti cuando hablamos con él en la segunda parte. Son decisiones y no hay VAR, qué vas a hacer…».

Ahora, nuevo derbi para el fin de semana que viene en el Vicente Sanz. «Iremos al campo del Don Benito a intentar ganar el partido, seguro. Hay que animar a los chavales, lo hemos intentado hasta el final aunque no haya podido ser. Estoy convencido de que jugando así vendrán resultados mejores».

Para Álex Jiménez, central del Mérida, «el punto es valioso pero escaso. Al final después de haber tenido los tres puntos tan cerca sabe a muy poco porque que te empaten en el minuto 90 después de adelantarte en un campo como este que era complicado, sabe a poco. Un punto que toca seguir trabajando».

De su gol, recuerda que «es un muy buen balón de José Gaspar, un centro buenísimo y estando tan cerca se puede rematar y hacer gol».

Álex destaca el trabajo defensivo de todo el equipo a lo largo del encuentro del Nuevo Vivero. «Se nos ve más a los centrales pero el equipo a nivel defensivo ha hecho un trabajo espectacular, metiéndose detrás del balón, cerrando líneas de pase, defendiendo centros laterales, encimando los centros, el trabajo ha sido sensacional».

Respecto a las ocasiones del Badajoz, Álex dice que «ha tenido muchas porque a ellos se les pone el partido para exponer mucho más, nosotros echamos un pasito atrás porque es un resultado positivo que hay que defender. Han tenido muchas quizá sí, claras quizá no tantas. Nosotros hemos tenido pocas, menos de las que quisiéramos pero ellos han materializado una, nosotros otra y es un punto que sabe a poco».

El empate les reforzará de cara al futuro y su encuentro más inmediato, este domingo ante el Sevilla Atlético en casa «porque el equipo está trabajando bien. Al final lo que más te refuerza es el trabajo diario, entrenar y competir bien y creo que al final los resultados tienen que llegar para salir de abajo porque el equipo entrena y compite como el que más».