Duelo del Femenino Cáceres para marcar las aspiraciones

Con ambición y ganas de conseguir lo máximo llega el Femenino Cáceres a su segundo compromiso de la semana. El eléctrico empate ante el Málaga (3-3) dejó una sensación agridulce en el conjunto extremeño, que este domingo ante el Juan Grande tratará de desquitarse y sumar la que sería su segunda victoria de la temporada. El encuentro comienza a las 12.00 horas en los campos Manuel Sánchez Delgado.

No ha habido mucho tiempo para recuperar del esfuerzo del partido del miércoles, también en Pinilla, y el trabajo de Ernesto Sánchez, el técnico del Femenino Cáceres, se ha centrado en «ordenar y corregir los errores», para que no vuelvan a suceder y poder así sumar de tres en tres.

La visita del Juan Grande es uno de los compromisos marcados en rojo en el calendario del Femenino Cáceres. «Es muy importante para nosotros este partido, tenemos que dar lo máximo, no dejarnos nada en el tintero», avisa Sánchez. Cacereñas y canarias tienen los mismos puntos, cuatro, aunque en el caso de las primeras los han conseguido con dos partidos menos. El primero de esos encuentros, contra el Córdoba a domicilio, lo recuperará el sábado 5 de diciembre (ese fin de semana no hay liga); mientras que el segundo, contra el Granada, aún no tiene fecha fijada.

Sobre el Juan Grande, que llega a Cáceres tras sumar su primera victoria del curso (2-0 ante el Córdoba), Ernesto Sánchez destaca a Mar Rubio, «una de las mejores media puntas de la categoría, una jugadora desequilibrante», aunque también avisa que hay otras futbolistas veteranas muy interesantes. «Seguro que vienen motivadas y con ganas de ponernos las cosas muy difíciles, pero eso mismo nos tiene que servir de aliciente para dar un poco más y que la victoria se quede en casa».