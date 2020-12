Edu Cortina, del Mérida, se rompe el ligamento cruzado y dice adiós a la temporada

Edu Cortina dice adiós a la temporada. El futbolistas del Mérida, que se retiró lesionado el pasado domingo durante el partido ante el Extremadura en el Francisco de la Hera, tiene roto el ligamento cruzado anterior y tendrá muy difícil, prácticamente complicado, volver a los terrenos de juego este curso. El jugador ya se perdió varios partidos por una lesión a mediados de octubre.

A las puertas del clásico del fútbol extremeño entre el Mérida y el Badajoz del domingo (17.00 horas) en el Romano José Fouto, el técnico emeritense, Dani Mori, reconoce que a pesar de que tanto él como la plantilla, excepto dos jugadores, son nuevos, «somos conscientes de lo que es un derbi y de que es un partido especial para la afición, para el club y también para el Badajoz».

La concentración, clave

A pesar de que el equipo pacense llega a la cita como líder del grupo con una racha de seis victorias consecutivas «no firmo el empate. Que ellos llegan muy bien no lo puedo cambiar, pero tenemos que intentar ganar el partido», el cual prevé «competido». Para que los emeritenses sean capaces de plantar cara «tenemos que estar muy concentrados y no cometer errores ni individuales ni colectivos».

Las ausencias por lesión de Emilio Cubo y de Edu Cortina suponen que Mori cuente con cuatro defensas para las cuatro posiciones zagueras («esos van a jugar seguro»), y tres para el centro del campo, lo cual no supone que los tres vayan a jugar, pues puede haber alguna variación dependiendo del dibujo que trace, algo que «valoraremos». La única buena noticia de la enfermería esta semana es que podrá volver a estar disponible Marc Fraile, aunque sus entrenamientos han ido en progresión. También Dani García tuvo un problema en el entrenamiento del lunes, pero no se teme por su presencia.

A Dani Mori prácticamente le preocupa todo del Badajoz «como así demuestran sus números. A nivel individual tiene dobladas las posiciones con jugadores de gran nivel, y a nivel colectivo, además de ser una gran plantilla, también es un bloque muy trabajado que tiene todo muy mecanizado». A pesar de lo cual, afirma que «nos estamos consolidando. Tenemos margen de mejora, pero no veo una gran diferencia con lo demás, los partidos en Segunda B son muy cerrados y no he visto a nadie que juegue mejor que nosotros», aunque reconoce que «tenemos que concretar más cuando llegamos a tres cuartos y en las jugadas a balón parado ofensivas».

Quiso destacar que para el choque del domingo tienen un elemento «a favor: la afición. Nosotros tenemos que vaciarnos en el campo para que ellos nos lleven en volandas porque es muy importante para nosotros».