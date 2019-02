Empate en el patatal placentino

Que de lo primero que hablen los entrenadores en la rueda de prensa posterior al partido sea para lamentarse y criticar las condiciones del Municipal placentino da una muestra de su lamentable y desastroso estado. Jugar al fútbol resulta imposible y por eso el empate de ayer entre UP Plasencia y Cacerñeo (0-0) era el resultado que más garantías tenía de producirse.

¿Se imaginan jugar el golf en una playa? ¿O nadar en una piscina con medio metro de agua? Ni es golf, ni es natación. Lo de ayer tampoco fue fútbol. Lo que tanto Plasencia como Cacereño practicaron fue un deporte en el que controlar el balón es un imposible, dar un pase por bajo es como intentar llegar a Marte en catapulta y aunque un jugador posea una clase descomunal, en Plasencia parece un auténtico tuercebotas. Bastante hacen los jugadores y técnicos intentando prestigiar este deporte con estas carencias. No solo lo pagan los futbolistas, también una afición que se siente tangada. Solo la emoción del resultado y las esforzadas carreras sostienen la ilusión. Luismi, técnico placentino, no pudo más y a pesar de que reconoció que recibiría llamadas tras la crítica, volvió a reiterar el tremendo problema. Urge solución.

DOS PARTES, DOS EQUIPOS / En cuanto al encuentro en sí, existieron dos partes bien diferenciadas. En la primera la UPP fue muy superior a un Cacereño que se vio sorprendido por un once agresivo y ofensivo planteado por los locales. Las pocas ocasiones fueron todas placentinas. Un remate alto de Edet en el 9; un remate lejano de Manu Moreira en el 12 que tras un bote a punto estuvo de sorprender a Bernabé, que finalmente atajó; y en el 19, una arrancada de Borja Encada por la derecha en la que cedió a Luismi Redondo, cuyo centro no encontró rematador. La única replica visitante fue un remate de Collantes en el 23 que acabó en la red, pero el árbitro pitó fuera de juego. Los placentinos reclamaron penalti por derribo de Neto a Kofi en el 26. No lo apreció así el colegiado.

Tras la vuelta de vestuarios y después de la charla de Adolfo Muñoz, el Cacereño saltó con otro ímpetu y ya en el 47 Alberto Delgado remató con su zurda obligando a Sergio Moyá a estirarse para enviar a córner. Poco después un impreciso Dani Muñoz dejó su puesto a Gabri en un serio aviso del técnico cacereño de ir decididamente a por la victoria. Sus planes se truncaron un minuto después, ya que Carlos Martínez se autoexpulsó al cometer una intranscendente falta en el medular cuando ya tenía amarilla.

Curiosamente, tras quedarse en inferioridad el Cacereño dispuso de sus mejores minutos, pero aunque se quiera, el patatal no deja y llegar a las áreas se antoja un imposible. El Plasencia intentó una y otra vez buscar a Kofi, que ayer, como casi siempre, se partió el alma en desmarques llenos de voluntad. En el 78, el ghanés se marchó por la banda izquierda y cuando parecía que iba a rematar cedió para Luismi Redondo, al que se le adelantó Bernabé. El rechace posterior no pudo llegar a Borja Encada. La más clara del partido la tuvo el propio Kofi en el 85. De nuevo se marchó en velocidad y disparó potente, pero el balón se marchó lamiendo la escuadra cacereña. Aún sin marcar, Kofi acabó siendo aclamado por la grada, que premió su esfuerzo. No hubo tiempo para más. El Plasencia acabaría echando de menos el empuje de David Durántez, pero es que el palentino fue exp ulsado en el descanso por el colegiado. Lo lamentó Luismi. Al final, un punto para cada uno, un empate que les sirve al menos para sumar a los dos conjuntos en sus respectivos objetivos.

up plasencia 0

cacereño 0

3Árbitro: Carretero Gozález. Amarilla a los locales Aarón, Edet, Belli, Luismi Redondo y Manu Moreira. Roja directa a David Durántez, que estaba en el banquillo (min.45). Por los visitantes, amarilla a Collantes, Rubén Sanchez y roja por doble amarilla a Carlos Martínez (min.45 y 61).

3Estadio: Ciudad Deportiva (1.800 espect).

3UP Plasencia: Sergio Moyá, Belli, Juanals, Edet, Carlos Valverde, Pedro Gilarte, Manu Moreira, Aarón, Borja Encada, Luismi Redondo (Javi López, min.61) y Kofi.

3Cacereño.: Bernabé, Chechu, Rubén Sánchez, Carbonell, Alberto Delgado, Neto, Carlos Martínez, Rodri, Collantes (Luismi, min.75), Eloy (Gustavo, min.68) y Dani Muñoz (Gabri, mi.58).