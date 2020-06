Empate de sabor agridulce

Punto que sabe a poco para el Extremadura en La Rosaleda. Los azulgranas, que caminan sobre el alambre de esta Segunda División, mejoraron mucho su imagen del último partido ante el Albacete, pero su encuentro correcto y aseado no le dio para ganar tres puntos, que es realmente lo que precisa ahora el cuadro azulgrana.

Manuel apostó por algunos cambios en el once inicial como las vueltas de Lomotey y Nono, así como la de Cristian, pero no cambió el dibujo, ese 4-3-3 que, definitivamente, no le funciona. El Málaga, con más ahínco en la primera parte, lo intentó en los primeros minutos con las cabalgadas de Hicham, un incordio para los azulgranas. Suyos fueron dos disparos escorados que a punto estuvieron de colarse dentro. El Extremadura tenía cierto control de partido, pero vivía muy lejos del área contraria. Y el Málaga no se lo perdonó. En una jugada de tiralíneas, un pase filtrado por Tete Morente lo remató dentro del área Sadiku para adelantar a los malacitanos. Otro gol que sacó a relucir la endeblez defensiva de los azulgranas en área propia.

Manuel, definitivamente, rompió el dibujo en el segundo acto. Volvió al 4-4--2 y el Extremadura lo agradeció. La entrada de Pinchi acompañando a Alegría arriba sirvió para que el Extremadura pisara más área.

En una falta lateral botada por Ale Díez, Zarfino emergió del cielo para propinar un testarazo a la escuadra y empatar el partido. Se volvió loco el encuentro y en el intercambio de golpes, Zarfino pudo adelantar a los azulgranas, pero Munir hizo un paradón a la escuadra en otro remate de cabeza.

Los últimos diez minutos de partido fueron una ruleta rusa. Pudo pasar de todo. Casto salvó al Extremadura y Zarfino y Alegría perdonaron. El empate lava la imagena azulgrana, pero tiene un sabor agridulce.

La ficha:

Málaga: Munir; Ismael Casas, Lombán, Diego González, Juankar; Tete Morente, Luis Muñoz (Boulahroud, m. 59), Adrián, Hicham (Renato Santos, m. 59); Juanpi (Luis Hernández, m. 86) y Sadiku (Buenacasa, m. 73).

Extremadura UD: Casto; Álex Díez, Pardo, Borja Granero, Bastos; Cristian (Kike Márquez, m. 61), Lomotey (David Rocha, m. 68), Zarfino, Nono; Olabe (Óscar Pinchi, m. 46) y Álex Alegría.

Goles: 1-0, M. 29: Sadiku. 1-1, M. 64: Gio Zarfino.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a los locales Hicham (m. 22) y Diego González (m. 82), y al visitante Kike Márquez (m. 74).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de la Liga SmartBank disputado,, sin público en el estadio de La Rosaleda de Málaga.