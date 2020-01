Ensa, del Trujillo, fuera de combate sobre un mes

El punta del Trujillo Ensa se tuvo que retirar lesionado en la primera parte del encuentro ante el Azuaga. El gambiano, que fue duda hasta el calentamiento, se retiró del terreno de juego cojeando y comentando: «se me ha ido la rodilla». Las pruebas realizadas ayer parecen descartar una lesión grave aunque tendrán que ser completadas con otras específicas, cuando baje la hinchazón, para determinar el alcance exacto.

Y es que el Trujillo atraviesa su peor momento, que coincide con una plaga de lesiones en la vanguardia. Edu Salles no pudo participar en el último encuentro por una contractura y es duda también para el siguiente partido, mientras que Edu González reapareció en el segundo tiempo ante el Azuaga pero bastante mermado aún. En cualquier caso, en el club respiran con cierto alivio ya que, en principio, temieron perder a Ensa para un periodo más largo de tiempo.

El mismo alivio se denota con el futuro del delantero, una de las sensaciones en la Tercera. Se han aplacado los rumores de salida, ya que parece que no le ha llegado oferta lo suficientemente atractiva como para abandonar el equipo de Maxi Ovejero. Al contrario, el club firmó al lateral Jorge Varela, que logró el ascenso a 2ª B la pasada campaña en el Yeclano y que disputó los 90 minutos el domingo. Podría no ser el último fichaje.