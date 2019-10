«Es muy difícil que pueda estar en Tokio, pero en 2020 mi objetivo es ganarlo todo»

Marta García (Almendralejo, 29 de julio de 1999), descansa estos días tras la Liga Nacional de Kárate sub21, en la que logró revalidar su título, y afronta ahora un final de año en el que ve lejana su oportunidad de estar en los próximos Juegos Olímpicos, con el deseo lejano de que el kárate vuelva al programa olímpico en 2028 tras su no inclusión en París 2024.

-¿Es importante el tramo que queda de 2019?

. Este trimestre es el más importante. Estaremos en el Campeonato del Mundo, ya que me lo he ganado a pulso con la victoria en competiciones nacionales e internacionales en categoría sub21, por lo que mi objetivo sería obtener un gran resultado y representar a mi país lo mejor que pueda. Estoy convencida que así será, al igual que mi objetivo es luchar por la victoria en el Campeonato de España, también sub21, que será a posteriori, y demostrar de nuevo que tengo nivel para estar en el europeo de Hungría, que se disputará en febrero de 2020.

-¿Qué opciones hay de ver a Marta García disfrutando del debut del kárate en Tokio 2020?

-Siendo realista, ahora mismo tengo pocas opciones de estar en los Juegos Olímpicos. El nivel en España en cuanto a kárate es tremendo y, desafortunadamente, en este debut de nuestro deporte en una cita olímpica sólo hay una plaza por país. Es casi imposible que pueda ir, ya que tenemos por ejemplo a la karateca número uno del mundo, Sandra Sánchez, que tendrá su plaza para Tokio con todo merecimiento.

-¿Hay una planificación deportiva de 2020 con Tokio y otra sin Tokio?

- De momento sólo hay una sin Tokio. Mis planes a futuro eran para 2024, pero desgraciada y sorprendentemente se decidió que en las Olimpiadas de ese año el kárate no formará parte del programa. Es como si nos hubieran quitado el caramelo de la boca, por lo que espero que en 2028 cambie esa decisión, puesto que creo que nuestro deporte se merece formar parte de unos Juegos Olímpicos.

-¿Qué te enganchó del kárate? ¿considerabas llegar tan lejos cuando empezaste?

-La verdad que no tengo claro qué fue lo que me convenció. Yo quería hacer kárate sí o sí, aunque a mi padre no lo convencía la idea. Una vez empecé siempre me he propuesto superarme; soy muy competitiva y siempre quiero ser la mejor en lo que hago, por lo que, aunque he alcanzado algunas de mis metas, sigo siendo ambiciosa y quiero llegar más lejos.

-¿Cómo es la vida de un deportista de alto rendimiento? ¿Cuántas horas pasas entrenando al día?

-Pues yo entreno directamente con mi entrenador, Manuel Capetillo. No estoy en ningún Centro de Alto Rendimiento o con algún club concreto. Entrenamos en el gimnasio Kumo Sport, unas 6 horas diarias, repartidas en 2 horas de entrenamiento físico y 4 horas de entrenamiento técnico, que creo que están dando sus frutos en las competiciones. Para mí, lo más importante es que mi felicidad y mi motivación están intactas.

-¿Cómo consigues ‘olvidarte’ por momentos de la saturación deportiva que puede llegar a producirse?

-Ahora mismo no tengo necesidad de evadirme porque disfruto con lo que estoy haciendo. Entreno con gusto y de forma placentera, pero cuando en alguna ocasión me ha hecho falta lo que mejor me venía era estar con mi familia, amigos, primos, etcétera.

-¿Cómo manejas ese estrés?, ¿tienes apoyo para gestionar todo lo relativo a lo deportivo y a lo personal?

-Pues a día de hoy el estrés no existe en mi vida. A principios de 2019 me propuse eliminarlo de raíz, ya que si no disfrutaba lo que estaba haciendo no tenía sentido seguir machacándome. Ahora disfruto como una niña pequeña, no me comparo con nadie, sólo quiero sacar la mejor versión de Marta García y creo que con esta mentalidad que tengo ahora mismo lo estoy consiguiendo. No hay estrés hoy, también parte gracias al apoyo incondicional de mi entrenador, mi familia y mis amigos.

-En un momento en el que nuestra marca/imagen personal está expuesta en las redes sociales, ¿es más complicado para un deportista mostrarse tal como es en estos espacios digitales?

-Para mí no lo es. Yo tengo redes sociales y me muestro tal como soy: abierta, extrovertida, comparto tiempo con mis amigos y lo comparto en estos perfiles sin problema… aunque tampoco tendría problema en mostrar que cuando alguien me falla soy muy cabezota como para dar mi brazo a torcer y dar marcha atrás.

-¿Pueden serviros para dar cabida a patrocinadores e instituciones de las que recibís ayuda?

-Evidentemente son una herramienta muy útil para dar publicidad a nuestros patrocinadores, ya que hoy en día jóvenes y adultos vivimos pegados al móvil y raro es quien no tiene un perfil en redes.

-¿Qué valoración te merecen herramientas institucionales como la Oficina de Atención a Deportistas de Alto Rendimiento de Extremadura que gestiona la Fundación Jóvenes y Deporte? ¿Te han asesorado en algún tema?

-Pues la valoro muy positivamente. Yo en mi caso me he sentido muy arropada por ellos, ya que siempre están pendientes. Se han preocupado de todo lo que he necesitado en este camino, me han asesorado sobre becas, ayudas, etcétera, y estoy muy agradecida por ello.

-Un deseo para 2020.

-Pues como soy ambiciosa me gustaría ganar todo en mi categoría sub21: volver a ser Campeona de España, Campeona de Europa en febrero y ojalá que sea también Campeona del Mundo en el Mundial de Chile.