España tumba a Australia tras dos prórrogas y estará en la final del Mundial

Lo han vuelto a hacer. Igual que el 2006, un año que ya forma parte de la mejor historia del deporte español. España estará en la final del Mundial de China por segunda vez en su historia después de un torneo asombroso, en el que han ido creciendo en confianza y transmitiendo excelentes sensaciones de principio a fin. Y sobre todo después de una semifinal de leyenda, que necesitó dos prórrogas para su resolución, y en la que doblegó a Australia por 95-88.

Será difícil igualar el despliegue físico de España frente a los australianos. Pero imposible su tremendo corazón. Aparecieron todos en un momento y otro de la final. Al lado de un majestuoso Marc Gasol, autor de 33 puntos y 6 rebotes,surgieron un Ricky Rubio enorme (19 pintos, 12 asistencias, 7 rebotes, 4 robos) y un providencial Llull, autor de dos triples letales en la segunda prórroga que fueron la justa recompensa al tremendo esfuerzo colectivo

Fue una puesta en escena modélica por parte de la selección, que inició el encuentro con tres triples (dos de Juancho y uno de Ricky) tomando el control del marcador (11-6, m. 5) con solvencia. Fue una demostración de concentración, de los jugadores de Scariolo. Pero también el acierto de Australia fue importante, con Dellavedova y Goulding situando muy alto los porcentajes en el triples. Así que los dos equipos empezaron a poner más énfasis en el apartado defensivo y eso espesó más el juego y apretó el pulso. España no pudo correr tanto como pretendía. Y tampoco Australia encontró los espacios que suelen generar Mills e Ingles, así que el primer parcial fue de absoluto equilibrio, aderezado por un triple de Llull en la última posesión (22-21, m. 10).

La fluidez de los primeros minutos, sin embargo, fue desapareciendo para la selección que, en ataque, entró en unos minutos desesperantes. Más de cinco minutos sin anotar una canasta se pasó España, una racha negativa que rompió Ricky Rubio , cuando Australia amenazaba peligrosamente con romper el partido con un parcial de 0-9. Y aunque la selección levantó la cabeza, de nuevo bajo el control del base de El Masnou, la iniciativa había cambiado por completo.

