Ewan repite triunfo en el Tour

El australiano Caleb Ewan del equipo Lotto Soudal ha repetido victoria en la undécima etapa del Tour 2020, después de superar por milímetros en la meta de Poitiers al irlandés Sam Bennett, vencedor este martes.

El campeón danés Kasper Asgreen, el austriaco Lukas Pöstlberger y el luxemburgués Bob Jungels le dieron salsa al final de etapa y a punto estuvieron de frustrar la segunda llegada al sprint consecutiva.

En una etapa sin problemas para los favoritos de la clasificación general, el esloveno Primoz Roglic mantiene el maillot amarillo. El vasco del equipo Astana Ion Izagirre fue uno de los implicados en una caída y tuvo que abandonar la carrera.

Ion Izaguirre Insausti of @AstanaTeam has abandoned after a crash. He is conscious and receiving checks from race doctors.



Abandon de Ion Izaguirre Insausti d'@AstanaTeam suite à une chute. Il est conscient et est pris en charge par les médecins.#TDF2020