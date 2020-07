El Extremadura B podrá 'repescar' a todos los que jueguen en el equipo de Segunda

No podrá ascender, pero no por ello va a levantar el pie del acelerador este sábado en el estadio Romano de Mérida. El Extremadura B quiere campeonar en Tercera y lograr el ascenso de categoría, aunque después no pueda materializarlo por el descenso del primer equipo. «Nosotros vamos a intentar ganar los dos partidos y a culminar la buena temporada de los chicos. Están muy motivados y el descenso del primer equipo no ha mermado sus ganas de intentar ganar», dice José Antonio Ruiz, entrenador del filial del Extremadura.

Los azulgranas podrán contar con los jugadores que llevan entrenando dos meses con la primera plantilla y que han debutado además todos en Segunda. Según la normativa, los futbolistas del filial pueden jugar con el primer equipo y el filial en una misma jornada o fin de semana, siempre y cuando los partidos se disputen en días distintos. El Extremadura juega el viernes, a las 21.00 horas, ante el Sporting de Gijón. El encuentro acabará antes de las 24.00, por lo que el sábado ya estarán hábiles los jugadores del filial de poder bajar al B y estar en Mérida. Hay hasta siete jugadores que podrían hacerlo: Gonzalo Collao, Samu Manchón, Gabri, Sabit, Manu Mosquera, Lele y Kike Carrasco.

La última decisión de que jueguen será de Ruiz. También dependerá de los minutos que disputen un día antes ante el Sporting. En este sentido, y teniendo en cuenta las innumerables bajas que acumula el primer equipo, Manuel ya ha hecho saber al entorno del club que va a contar con la mayoría.

Es seguro que Gonzalo Collao será titular y, posiblemente, con todos los minutos. En el último encuentro, Sabit y Manu Mosquera también lo fueron y no sería descartable que repitieran. Los que menos minutos han jugado han sido Gabri, Manchón y Lele.

El filial cuenta además con la experiencia de Javi Pérez, buque insignia del filial y que atesora mucha experiencia en playoffs.