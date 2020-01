El Extremadura se desplaza hoy a Girona sin Zarfino y ultimando fichajes

El Extremadura pone rumbo hoy temprano hacia tierras catalanas donde mañana, a las 20.00 horas, juega en Montilivi ante el Girona, el equipo de mayor presupuesto de toda la Segunda División, aunque la gran decepción en liga en lo que va de temporada.

Los de Manuel viajan a Girona con la sensible baja de Gio Zarfino, quien no ha podido recuperarse a tiempo de su lesión en el isquio. Tampoco han viajado por lesión Alex López y Airam Cabrera. El futuro del delantero canario está en el aire y podría figurar en la lista de descartes para la segunda vuelta. La otra baja sensible para la cita de mañana es la de Pinchi, sancionado por expulsión. Josema y Valverde se han quedado fuera por decisión técnica.

En el caso de Carlos Valverde, el jugador utrerarno podría vivir sus últimas horas como futbolista del Extremadura. El Córdoba se ha interesado por el jugador y éste podría acabar en el Arcángel en calidad de cedido hasta final de temporada.

Manuel considera que el Girona, su rival de mañana, «es un equipazo y no sólo de once jugadores. Han merecido más en los últimos partidos», dice el técnico gallego que espera ahondar en la crisis de resultados del equipo rojiblanco, con tres derrotas seguidas en liga.

El entrenador azulgrana se refirió ayer a la visita de Luis Oliver a la plantilla azulgrana y dijo que «ha estado bien que viniera. No ha habido a tranquilizar porque no había nada que tranquilizar. Simplemente es un contacto para dar continuidad a todo. Mentalmente somos muy fuertes ante todas las situaciones».

Olabe, opción / En las últimas horas, el Extremadura ha preguntado por la situación de Roberto Olabe, jugador que dio un excepcional resultado durante el curso pasado y que no está teniendo continuidad en el Albacete (736 minutos en 15 partidos).

El jugador vasco tiene muchas opciones de salir del cuadro manchego y la última palabra para que volviera a Almendralejo la tendría el Eibar, club que tiene su propiedad. Si acepta una nueva cesión, será un refuerzo pedido por Manuel.

Otro nombre que ha vuelto a sonar en torno al Extremadura es el de Alex Alegría, que juega actualmente en el Mallorca. El placentino no cuenta con minutos en el club balear y, como ya ocurriera en las dos últimas ventanas de fichajes, se le ha vuelto a relacionar con el Extremadura.

Manuel no ha querido profundizar en estos días sobre el mercado de fichajes y ha recalcado que «del mercado invernal sólo pueden hablar, Dani López Ramos, el director deportivo, el presidente y Luis Oliver. Es un trabajo consensuado por todos y, lo más importante es la coherencia de hacer las cosas bien».

El Extremadura se ha reservado dar más bajas en su plantilla hasta que pase el partido en Girona, ya que la falta de efectivos le está obligando a trabajar con jugadores que podrían tener las horas contadas.