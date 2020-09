El Extremadura intenta que Sergio Gil se quede

Al Extremadura le faltan un par de detallitos más en el mercado de fichajes para ser un súper equipo de la categoría, pero tiene claro que, si lo puede encontrar en casa, mucho mejor. De entre todos los jugadores que a inicios de pretemporada tenían el cartel claro para marcharse, hay uno de ellos que todavía podría apostar por bajarse el caché y tratar de buscar la reconquista del fútbol profesional en Almendralejo. Se trata de Sergio Gil, que a día de hoy valora una propuesta del club para quedarse en el equipo y seguir los pasos de otros jugadores como Casto, Fran Cruz, David Rocha o Kike Márquez.

Gil llegó la pasada temporada procedente del Lugo. Firmó un contrato por tres temporadas con la firme convicción de asentarse en Segunda, pero el descenso le ha trastocado los planes. Los suyos y los del club. Desde hace días, la dirección deportiva y el propio técnico, Manuel Mosquera, tratan de convencer a Sergio Gil de que seguir es tener una gran oportunidad de volver a Segunda. El futbolista tiene que ver todas las alternativas con su representante, «pero desde luego, no voy a esperar hasta el último día. Quedarme en Almendralejo, no sería un paso atrás. Sería convencerme de un objetivo claro como es devolver al Extremadura a Segunda”.

Para convencerle, Manuel tiene otros planes previstos para Sergio Gil que eliminan su rol de centrocampista de medular. Sus últimos partidos de pretemporada nos han mostrado a un Sergio Gil más mediapunta, llegador en segunda jugada y con visión para el último pase, además de haber cogido galones en el equipo para botar las faltas a balón parado. Ha sido de lo mejor en los últimos amistosos del conjunto azulgrana».

"Ahí arriba me encuentro bastante cómodo. Creo que entiendo bien el juego a la hora de presionar, tengo más libertad y cobro protagonismo para dar el último pase o finalizar jugadas. Además, me encuentro bastante bien físicamente en estos momentos y eso es algo diferente a otras pretemporadas, ya que por estas fechas siempre me acostó arrancar algo más", dice el aragonés.

Sergio Gil descarta, por el momento, marcharse al extranjero y sólo una oferta de Segunda le podría hacer cambiar de planes. “No voy a esperar al último día. Lo decidiré y trataré de coger galones y hacer posible los objetivos del equipo”. La directiva también quiere que se quede y está dispuesta a asumir una ficha alta como la que tiene el zaragozano para esta categoría. Así que, a día de hoy, Sergio Gil está cerca de convertirse en una especie de fichaje no contemplado.

Si el futbolista maño se queda, el Extremadura podría descartar firmar a otro delantero, ya que tendría a Nando Copete, Rubén Mesa, Airam Cabrera, además de Kike Márquez y Sergio Gil para la mediapunta. No obstante, hay rumores de la posibilidad de que Cabrera pudiera abandonar el equipo antes de que arrancara la liga. Si eso ocurriera, el Extremadura buscaría otro delantero más.