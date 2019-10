El Extremadura quiere conocer dónde se encuentran sus límites

Vive el Extremadura desde hace ya algunas temporadas sin límites, cierto es. Pero, ¿cuáles son? Algunos jugadores han confesado durante la semana que Manuel nunca les habla de objetivos esta temporada. «Nos dice que nos centremos en el partido a partido y ya está. Que lo demás ya se verá», decía Pinchi, por ejemplo. Y es que, posiblemente, ni los propios azulgranas saben a ciencia cierta todo lo que pueden dar de sí en esta competición. Sobre todo, después de haber tocado el fondo tan pronto y haber resurgido de manera fulgurante. Hoy, además de tres puntos, el Extremadura recibe a la Ponferradina en el Francisco de la Hera (18.00 horas) con la idea de conocer cuáles son esos límites. Si es que los tiene.

Manuel Mosquera, como es habitual en los partidos de casa, no dará la lista de 18 convocados hasta dos horas antes del encuentro. No podrán estar los lesionados Lomotey y Rafa Mujica. El primero está a punto de volver y podría empezar a trabajar con el grupo la próxima semana. Al segundo le quedan todavía 15 días. El que sí tiene opciones de regresar, al menos a la lista, es Kike Márquez, cuya ausencia no ha notado el equipo por las victorias, aunque quedó en evidencia que estaba siendo el jugador más regular del plantel en el arranque de campeonato.

Con Manuel, nadie se atreve a dar un once verídico. El gallego es una caja de sorpresas y quizá ese detalle le hace mantener muy enchufada a toda su plantilla. No parece que atrás (en defensa) pueda mover algo ante el buen rendimiento de los zagueros. Quizá, en la medular, podría entrar Nono en una banda y sacrificar a Cristian o Pastrana. Arriba, Pinchi y Willy están muy bien y ayer, precisamente, Manuel elogió el trabajo de ambos. Del capitán dijo que «tiene muy buenas condiciones para jugar al fútbol. Y encima tiene pasión y corazón. Está haciendo un trabajo enorme, al igual que Pinchi. Pero también los que están saliendo después».

El Extremadura busca repetir un partido como los de Elche o Numancia en casa, es decir, llevando siempre la batuta del partido, pero Manuel advierte que «tengo la sensación de que va a ser un partido trabajado. Tal vez vistoso para el espectador, pero que va a ser duro dentro del campo y tenemos que estar preparados. Si hay algo que nos define, es que nos agarramos a cualquier tipo de partido, ya lo sabéis».

De la Ponferradina, Manuel dice conocerle muy bien porque fueron muchos los partidos que tuvo que estudiar al cuadro leonés cuando trabajaba en el scouting del Deportivo de la Coruña. También tuvo elogios para Manu García, del que dijo que «es un porterazo que tenía ganas de salir para jugar. Y le deseo la mayor de las suertes, aunque espero que ganemos nosotros, claro está».

El Extremadura juega el primero de sus dos partidos consecutivos en casa. Sólo piensa en éste. En la posibilidad de ganar. Y en la opción de seguir estirando sus propios límites.