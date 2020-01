Fácil triunfo del City ante el Fulham en la Copa de Inglaterra

El Manchester City selló con facilidad su pase a los octavos de final de la FA Cup (Copa de Inglaterra) con un triunfo por 4-0 sobre el Fulham, que jugó con diez la mayor parte del encuentro. Los londinenses se quedaron con un jugador menos en el minuto 6 de partido cuando Tim Ream derribó a Gabriel Jesús dentro del área. Ilkay Gundogan no falló desde el punto de penalti, ajustando al palo derecho de la portería del Fulham y adelantando al City.

El partido se le puso muy de cara a Pep Guardiola y los suyos, que apenas tuvieron que preocuparse de la producción ofensiva del Fulham, equipo del Championship (Segunda división inglesa), el resto del encuentro. Antes del minuto 20, Bernardo Silva engordó la cuenta goleadora del City, que se marchó al descanso con 2-0 en el marcador y con 45 plácidos minutos por delante.

Muchos titulares

Guardiola no se había confiado para el encuentro y varios titulares formaron en el once, como David Silva, Bernardo y Riyad Mahrez. Además, en la segunda parte dio minutos a Raheem Sterling. Quien no disputó ni un minuto y ni siquiera estuvo en la convocatoria fue Aymeric Laporte, después de que el pasado fin de semana volviera a jugar después de su grave lesión de rodilla.

Con el Fulham rendido, una mala salida de balón de los visitantes permitió a Cancelo poner un centro templado que Gabriel Jesús remató picado para hacer el tercero. El VAR revisó un posible fuera de juego, pero no hubo nada. Como tampoco lo habría en la jugada que unos minutos después supuso el 4-0. Otro en la frontal del área dejó a Phil Foden solo delante del portero del Fulham, este frenó la intentona del joven inglés, pero no pudo atajar el rechace que empujó a las redes Gabriel Jesús.

El sorteo de los octavos de final de la FA Cup será este lunes. En el bombo están ya el Leicester City, el Norwich City, el Sheffield United, el Portsmouth, el West Bromwich Albion y el Chelsea.