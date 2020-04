La FEB anuncia que amplía la Liga Femenina en dos equipos entre la división de los clubs

La Liga Femenina Endesa se ampliará la próxima temporada en dos equipos más. La reunión de esta mañana entre la Federación Española de Baloncesto y los clubs ha concluido con dos posturas radicalmente distintas: la de aquellos que apoyaban a la federación en su propuesta, de un lado, y la de los que no estaban dispuesto a hacerlo, como es el caso del extremeño Nissan Al-Qázeres, que se ha negado en rotundo a que la categoría pase de los 14 actuales a los 16 clubs. Finalmente, la propia FEB hizo público un comunicado en el que anunciaba que la próxima campaña habría esos 16.

La FEB sí ha conseguido el consenso al plantear una finalización de la competición en la que no haya ni campeón ni descendidos, sin que se vuelva a jugar, como está virtualmente confirmado, pero no ha logrado que se vea con buenos ojos que la próxima temporada haya dos clubs más procedentes de la Liga Femenina 2. El Al-Qázeres, a través de su presidente, Alfonso Sánchez, ha defendido que ello iba a generar más problemas en cuanto a calendario y costes al no haber tiempo para jugar. Y es que el Europeo es en junio de 2021 y después estarían los Juegos. Además, las jugadoras ya han insistido en años anteriores que durante Navidades ya hay bastantes fechas cubiertas por la competición y no están dispuestas a pasar por ello de nuevo.

De otro lado, la mayoría de los clubs más poderosos y los dos que están en descenso, Bembibre y Zamora, han apoyado la postura federativa. La división es total, al punto de que la mitad de unos equipos defendían a la FEB y la otra no, aseguran las fuentes consultadas por este diario.