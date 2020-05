La federación confirma que sube el Santa y que no habrá descensos

No hubo sorpresas en el día del morbo. La Comisión de Territoriales de la Federación Española decidió ayer la hoja de ruta para el fútbol español en lo queda --o quedaba-- de temporada. Sustancialmente, en clave extremeña, lo más significativo radicó en la ratificación del ascenso del Santa Teresa a la Primera Iberdrola y la confirmación de las permanencias del Don Benito y el Mérida en la Segunda División B.

La cancelación decretada por el organismo que preside Luis Ruibiales impedirá el final de campeonato regular en las consideradas ligas no profesionales de fútbol, ni tampoco de fútbol sala. Ahora la duda surge en si se pueden celebrar las fases de ascenso express, tanto de Segunda B a Segunda (con el Badajoz como aspirante a uno de los dos ascensos en liza entre 16) como de Tercera a Segunda B, con Villanovense, Coria, Cacereño y Extremadura B, con uno en juego y la posibilidad, indirecta, de dos si se dan ciertas condiciones.

Todo dependerá de si Sanidad da o no el ok a que se pueda jugar, entre finales de junio o incluso julio, o que sobre todo haya disponibilidad de los clubs a afrontar los gastos que se generen en clave de tests o contratos de los futbolistas, tarea que se prevé complicada al no contar con apenas ingresos los clubs.

Según la resolución, que será ratificada entre hoy y mañana por la junta directiva federativa y posteriormente por la comisión delegada, todos los partidos tendrán lugar a puerta cerrada por las obligadas normas sanitarias y se precisa que las horas se acordarán conjuntamente con las territoriales para que se garantice la salud de los futbolistas.

El formato de playoff a Segunda se mantiene en su espírit. Habrá dos eliminatorias a partido único entre los cuatro líderes de grupo. El que gane en esos 90 minutos, asciende directo. Los dos perdedores se reenganchan al playoff. En caso de empate, asciende el mejor clasificado.

Según el acuerdo, el playoff entre los primeros será en una sede única bajo formato de concentración y a partido único. Los dos ganadores subirán y los dos perdedores se unirán al resto de la fase, que tendrá tres eliminatorias con 14 encuentros en total. El Badajoz, como tercero, se medirá a otro tercero de los otros grupos en la primera eliminatoria: Athletic B, Atlético B o Sabadell.

En Tercera, para evitar problemas de salud, según el protocolo recomendado por el CSD y el Ministerio de Sanidad, el playoff de ascenso de los cuatro primeros clasificados de cada uno de los 18 grupos se hará entre ellos en las sedes que determine cada federación autonómica entre los equipos de cada grupo territorial, de la siguiente manera: en semifinales, primero (Villanovense) contra cuarto (Extremadura B) y segundo y tercero, Coria y Cacereño para la otra eliminatoria. Los ganadores jugarán por el ascenso. Todo ello se lo explicó ayer el presidente de la territorial, Pedro Rocha, a los representantes de los clubs regionales.

Acabada la fase final, la RFEF adjudicará dos plazas adicionales entre los primeros clasificados que no hayan ascendido, con lo que se abre la opción de que suban dos extremeños si el Villanovense queda eliminado en la ‘fase regional’. En función del número de primeros clasificados que no hayan ascendido, la RFEF buscará cómo hacerlo.

Si se logra completar este formato de final de campaña en Segunfda B y Tercera, al haber ascensos pero no ascensos, la división de bronce tendrá 100 equipos que se dividirán en cinco grupos.

Ante el hecho de que la duración de la campaña 2020-21 será inferior a lo habitual, se propondrá el formato de subgrupos con una fase final en la que se reagrupen de nuevo los equipos por posiciones, aunque ello no está fijado del todo.

NUEVA CATEGORÍA / Habrá, en el espacio de una temporada, una novedad sustancial. Cuando concluya la campaña 2020-2021, y una vez aplicados los ascensos y descensos de Segunda, se creará una nueva categoría con su propia competición en la temporada 2021-22 entre Segunda División y Segunda División B con dos grupos de 20 equipos. El Badajoz, entre otros clubs, ha intentado que sea ya esta próxima temporada, pero no lo ha logrado.

«Por razones de salud, al terminar las fases de ascensos, con posterioridad a la situación habitual y al disponer de menos jornadas se competirá en subgrupos con una fórmula que garantizará aproximadamente 30 jornadas de campeonato», añade la propuesta que deben ratificar la junta directiva y la comisión delegada de la RFEF, que se reunirán este jueves y este viernes, respectivamente.

En cuanto a los juveniles se acordó acabar la fase inicial liguera sin descensos, con lo que se mantienen el Extremadura y el Badajoz en la élite. En principio, La Cruz subiría como campeón extremeño. y en División de Honor no se disputará la Copa de Campeones por el riesgo para la salud de los jugadores, que en un gran número son menores de edad. Tampoco se jugará la Copa del Rey de la categoría.

Además, no se ha concretado aún, ya que lo deberá hacer la territorial regional, cuál será la fórmula para los ascensos desde la Primera y la Segunda extremeñas. En teoría, se debería jugar también playoff, pero hay aquí aún más condicionantes. Lo que parece muy cercano es que la Tercera tendrá 22 equipos.