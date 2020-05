Ferrari oficializa el fichaje de Carlos Sainz

El sueño de cualquier piloto de Fórmula 1 es ser campeón del mundo y pilotar para Ferrari. Muy pocos, poquísimos, han logrado este doble sueño, apenas un ramillete de nombres como Schumacher, Fangio, Prost, Lauda, Alonso, Vettel Carlos Sainz ha cumplido el primero de esos sueños, vestirse de rojo, formar parte de la escudería más lauerada y popular de la F-1, como avanzó este diario el pasado mes de diciembre.

Ferrari ha hecho oficial por fin el compromiso por dos temporadas, la 2021 y 2022, con opción a una tercera. El madrileño, que ya sabe los que es luchar contra dos gallos como Max Verstappen y Nico Hulkenberg, al otro lado del garaje, tendrá como compañero a Charles Leclerc, el chico que maltrató a todo un tetracapempeón como Vettel la temporada pasada.

Carlos Sainz, de 25 años, podrá por fin luchar por victorias, podios y títulos, tras brillar desde su debut con Toro Rosso en 2015, tras consolidarse al pasar a Renault a finales de 2017, y un año después de completar una fenomenal temporada 2019 en McLaren, el empujón definitivo para que Ferrari se decidiera por él en lugar de Daniel Ricciardo.

El australiano ocupará el volante que Sainz deja libre en McLaren para formar pareja junto a Lando Norris, un extremo que ha oficializado McLaren esta misma mañana, y un paso previo al anuncio de Ferrari, como deferencia al derecho no ejercido por McLaren de renovar a Sainz unilateralmente por una temporada más. La decisión sobre la no renovación a Vettel y la opción de Sainz se tomó en Maranello muchos meses atrás, en Brasil, el noviembre pasado, cuando el alemán chocó deliberadamente contra su compañero Leclerc el día el que Sainz se subió al podio arrancando último con un McLaren.

