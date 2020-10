Por fin un esprint en la Vuelta

Hasta que no se ve un esprint en directo no se puede apreciar la tremenda velocidad que pilla un pelotón que se alarga más de 100 metros entre los corredores que van en cabeza y los que se sitúan más rezagados. En la meta de Ejea de los Caballeros, una de las Cinco Villas de la provincia de Zaragoza, apenas había cuatro espectadores. Tampoco se producían empujones, ni gritos entre el inexistente público para poder colocar la cabeza y no perderse el duelo de la velocidad. Los ciclistas aparecían tras una rotonda, que asomaba sobre la meta aragonesa. Se observaba la moto que precedía a los corredores y, a continuación, lo que siempre se ha venido a llamar como una serpiente multicolor que se mueve a velocidad de vértigo, a más de 60 por hora, con la prohibición de frenar o mirar atrás porque entraña un peligro múltiple, una caída de fatales consecuencias que arrastra a un montón de corredores.

⏯ El primer sprint masivo de #LaVuelta20 ha llegado después de un día de viento, con gran remontada final de @Sammmy_Be 💨 Revívelo en 1'.



⏯Bennett did an amazing comeback to get the first sprint of this Vuelta for his team @deceuninck_qst 🔥. The 1' summary. pic.twitter.com/0c9o7ApsIS