Guardiola: "Me encantaría quedarme más tiempo en el City"

Iniciará el lunes su quinta temporada al frente del Manchester City. Nunca había estado Pep Guardiola tanto tiempo en club. Aguantó cuatro años en el Barça, luego tres en el Bayern Múnich y ahora emprende un nuevo proyecto deportivo en el club inglés. Acaba contrato en el 2021. Pero ya ha dejado claro el técnico catalán que le "encantaría" continuar en Manchester, eliminando así la posibilidad de verse involucrado en el futuro escenario electoral que se vivirá en el Camp Nou.

"Me encantaría quedarme más tiempo aquí", ha declarado Guardiola antes de debutar en la Premier Leaguer con su visita al campo del Wolwes (lunes, 21.15 h). "Es un lugar en el que me encanta estar, pero tengo que merecerlo", ha precisado después el técnico del City, abriendo así la posibilidad a renovar por el equipo citizen.

Arropado por Txiki y Soriano

"Este club alcanzó los estándares en la última década, pero tenemos que mantenerlo", ha declarado el exentrenador del Barcelona, arropado por la estructura deportiva con Txiki Begiristain, el secretario técnico que lo fichó para el club azulgrana en el 2007, y en la organización ejecutiva con Ferran Soriano.

En ese sentido, Guardiola comunicó que no había hablado todavía ni con Soriano ni con el presidente Khaldoon Al Mubarak. Pero valora de ambos la absoluta libertad que ha tenido para construir su proyecto. "No me dijeron que había que hacer esto o aquello, me dijeron que jugara", ha dicho el técnico del City.

"Si no logro los estándares del club, probablemente no me lo merezca, así que tengo que ganar para extender mi contrato", ha añadido Guardiola.