Ilusión y ambición en los últimos fichajes del Badajoz

Haremos grandes cosas porque hay grandes jugadores». Así de rotundo se muestra el último fichaje del Badajoz, Chris Ramos, delantero gaditano de 22 años cedido por el Valladolid. De su nuevo equipo resalta que «tiene muchísima intensidad»y que «sabe lo que quiere». Ramos, que ayer fue presentado junto al centrocampista jienense también de 22 años, Arturo Segado, se mostró muy agradecido por la confianza otorgada por el Badajoz. «Agradezco mucho tanto a Óscar de Paula como al míster Mehdi Nafti que desde el primer momento hayan apostado tan fuerte por mí. Para un futbolista, que además no vengo de tanta confianza de míster y directiva, estar en un club que se te quiere y se te valora, hace que rindas más y esa fue una de las principales razones para venir a Badajoz. Además, la apuesta deportiva es muy interesante».

No se considera el típico 9 fijo «porque me gusta ir bastante a los espacios. Hasta hace un años siempre había jugado por banda y en banda o en punta me siento bastante cómodo».

El goleador, que ha visto a su equipo ante los filiales del Sevilla y el Cádiz, será duda el domingo ante el Algeciras en el Nuevo Vivero (19.00 horas), por un golpe que recibió el lunes en el entrenamiento. «Entreno día a día a la máxima intensidad aunque es verdad que tengo una pequeña molestia por un percance que tuve en el entrenamiento».

El jugador subraya que «quiero hacer un buen año, hacer bien las cosas, que aspiremos a estar arriba y lo individual vendrá de la mano».

COMPETENCIA PARA MEJORAR / Por su parte, Arturo Segado, procedente del filial del Deportivo de La Coruña, también ha pertenecido a clubs como el Málaga y el Deportivo Alavés y ha jugado más de 40 partidos en la Primera de Croacia. El jugador expone que «el proyecto del Badajoz es ilusionante, está trayendo muy buenos jugadores y es un buen sitio para estar».

De su posición, Arturo explicó que «he jugado más tiempo en la posición de 6 pero también puedo jugar de 8. La competencia nos hará mejorar a cada uno y hay que dar lo máximo en los entrenamientos y ponérselo difícil al míster para que decida. Mi papel será entrenar como hacen todos y estar preparado para dar lo mejor de mí». Tendrá ficha del filial, pero solo jugará con el primer equipo. Añade que «el Badajoz está muy bien trabajado, se le ve muy sólido, vamos por muy buen camino».